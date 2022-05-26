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染新冠後「糞便聞起來像餅乾」　嗅覺異常關鍵找到了

▲▼鼻子示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲失去嗅覺是新冠典型症狀之一，英國估計約有18%成人受到影響。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

部分新冠患者發生嗅覺異常，導致宜人氣味聞起來像是汙水或燃燒垃圾，糞便氣味卻「沒那麼令人不悅，甚至像是餅乾味」，但相關生物基礎仍是個謎。如今，科學家宣稱發現此現象的「觸發分子」（trigger molecule），可能是咖啡裡常見的化學物質2-furanmethanethiol。此研究被發表在《通訊醫學雜誌》上。

根據近期國際調查，與新冠相關的嗅覺喪失者之中，大約10%在疾病發生後立刻經歷嗅覺異常，他們6-7月後再度接受調查，此數字已上升至47%，而最常見的嗅覺異常誘因包括咖啡、巧克力、肉類、洋蔥及牙膏。

研究團隊好奇，上述物質是否含有特定化合物，試圖藉此找出改變嗅覺的罪魁禍首。他們招募29名嗅覺異常者，逐一測試咖啡內含的100多種氣味化合物，果真發現其中15種引發嗅覺異常，而讓受試者覺得聞起來噁心可怕罪魁禍首，可能就是2-furanmethanethiol。

▲▼營養師教喝咖啡。（圖／Unsplash）

▲科學家認為，咖啡裡含有的化學物質2-furanmethanethiol，可能是嗅覺異常的觸發分子。（示意圖／Unsplash）

《衛報》報導，鼻子具有超過400種不同類型的嗅覺受器，每一個都對應著不同氣味。2-furanmethanethiol對於嗅覺正常者而言，聞起來像是咖啡或爆米花味，對於嗅覺異常者而言，卻是噁心或令人反感的。此物質被嗅覺受器偵測到的門檻非常低，可能是人們失去嗅覺後，首先回到人體感官雷達上的化學物質之一。

英國雷丁大學教授、研究共同作者帕克（Dr Jane Parker）表示，此實驗指出，嗅覺異常的噁心感並非只是胡思亂想，而與特定化學物質有關，大腦似乎對氣味進行錯誤分類，「中樞神經系統也參與了如何解釋它從鼻子接收到的訊號。」

另一名研究共同作者、來自皇家國家耳鼻喉及伊士曼牙科醫院（RNTNEH）的甘恩（Simon Gane）坦言，若要深入了解這種情況，還有很長一段路要走，「但這是第一個放大檢視鼻內機制的研究。我們現在知道，這一定與神經及受器有關，因為這是（氣味）分子被檢測到的方式。」

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