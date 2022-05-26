北市兒童BNT疫苗開打！莫德納出現「棄打潮」　黃珊珊：很正常

記者袁茵／台北報導

台北市政府於26日至6月3日規劃兒童BNT疫苗接種，今為開打首日，台北市副市長黃珊珊前往學校視察，並提及以銘傳國小為例，原本有135名學童要打莫德納疫苗，結果有114人抽單，棄打潮高達84％，比例上仍屬兒童BNT疫苗比較好。

▲黃珊珊視察台北市兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

台北市政府於26日至6月3日進行兒童BNT接種，預計158所學校會全部接種完畢。台北市副市長蔡炳坤25日說明，目前主要以校園接種為主，另還有協調16家醫院開設兒童BNT門診，接種日期則在下週，另有7000多劑開放給診所施打，希望讓兒童BNT儘速在6月3日全部接種完畢。

以往校園疫苗行程皆由台北市長柯文哲或台北市副市長蔡炳坤出席，但因2人皆確診居隔，因此26日一早由黃珊珊到銘傳國小現場視察。黃珊珊表示，今天銘傳國小應該非常順利，早上7時左右開始接種，一共有325名學生要接種疫苗，其中僅只有22名是打莫德納，其他全部都是兒童BNT疫苗。

黃珊珊提及，北市府會以本週至6月3日前打完為原則，目前除了開放上網預約的1.9萬名額之外，在校施打名額則有5至6萬左右，希望盡快在6月3日以前將兒童疫苗接種完畢。

至於開放兒童BNT疫苗後，有無出現棄打莫德納潮？黃珊珊說明，銘傳國小原本有135人要打莫德納，但有114人抽單，棄打率高達84％，的確有棄打潮狀況，但這是家長的選擇，也是很正常的事情，不過今日仍有學生來接種莫德納。