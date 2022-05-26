　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

上班社畜下班馬鈴薯？新款機能飲料還你精彩人生

▲▼奇動能量飲產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班耗盡氣力，下班提不起勁！「CHiiiiiiiii奇動能量飲」助你開啟強大續航力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

大家都說「上班是為了生存，下班是為了生活」，但是現代人工作壓力大、生活步調快，每天工作時間佔掉1/3，上班的時候就已經耗盡精力，好不容易下班當然只想回家當沙發馬鈴薯，社畜當久了，對於休閒聚會或是安排好的運動行程毫無動力，朋友邀約的各類活動也提不起勁參與，每天都在公司－家裡兩點一線的路程上，不是在去公司的路上就是在回家的路上，忙碌的工作讓我們錯失許多為生活增添光彩的機會，也因此無法享受到生活的真諦，市面上近期有款新推出的機能飲料「CHiiiiiiiii奇動能量飲」，兩種配方為你的下班生活提供更多活力。

▲▼奇動能量飲產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「益氣」與「晶亮」兩款配方，水果調味清爽微甜。

新推出的機能飲品「CHiiiiiiiii奇動能量飲」，主打添加能量因子牛磺酸、咖啡因、維生素B群和D-核糖，不只可以補充精力，還能提供滿滿的能量，讓你的下班生活比上班時更豐富精彩，無論是想要進修、培養運動習慣、從事自己有興趣的休閒活動，或是與朋友聚會暢聊、揪網友打電競遊戲、參與各類聚餐拓展社交圈⋯⋯，只要夠有活力，這些通通辦得到！下班後來瓶「CHiiiiiiiii奇動能量飲」迅速補充能量，一解上班疲累，活力模式再次mode on，想做的事不用等假日，說走就走！

▲▼奇動能量飲產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「CHiiiiiiiii奇動能量飲」添加能量因子牛磺酸、咖啡因、維生素B群和D-核糖，讓你下班後的生活更精彩。

▲▼（業配）奇動能量飲產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）奇動能量飲產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲好精神好體力讓你馳騁沙場、制霸天下！（圖／翻攝自pakutaso）

「CHiiiiiiiii奇動能量飲」共有兩款配方，「益氣配方」添加人蔘萃取液，在氣力用盡時，益氣配方為你充電，隨時啟動強大續航力，是下班後保有精神力的好夥伴，益氣配方為蘋果調味，清新水果氣味加上微氣泡的爽口感，喝起來沒有令人害怕的藥味，且不添加焦糖色素，讓你少負擔能量Level up；「晶亮配方」則添加葉黃素和維生素A，下班後疲累難以聚精會神，晶亮配方幫助提神清醒，還能保持晶戰有神不斷電，晶亮配方為藍莓口味，自然微甜、清爽不膩，大口喝下更暢快，有了「CHiiiiiiiii奇動能量飲」兩款配方加持，啟動你的活力開關，下班後不再累趴。

▲▼奇動能量飲產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

「CHiiiiiiiii奇動能量飲」外包裝設計分別為搶眼的藍色與黃色，以品牌名稱將字體設計象徵電池電量，光看就覺得活力四射，每瓶售價39元，各大便利商店、全聯、量販店皆有販售，官網更有促銷優惠，24瓶原價936元、特價799元，動動手指下單直接寄到家，也可以送到公司下班直接喝了再走，「CHiiiiiiiii奇動能量飲」為你的生活應援，下班後常常沒電嗎？你需要強大的神隊友，告別上班社畜下班馬鈴薯的生活。


7-11：即日起~6/14，單罐嘗鮮價$35，2罐優惠$59
全家：即日起~6/28，單罐嘗鮮價$35，2罐優惠$59
 

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
柯文哲兒女也確診！　自嘲變「奶爸」：當爸30年沒照顧小孩
快訊／與妻吵架下車刺死路人　新店隨機殺人案免死定讞
3萬補貼、10萬紓困貸款沒了　勞動部：這一波暫不推
快訊／台中榮總停車場死亡車禍！　行人卡車底身亡
快訊／陸企來台挖角高科技人才　全台檢調大搜索10公司
台北等16縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看
快訊／高雄下周不到校！　高中以下遠距上課延長至6／5
Angelababy爆出事了？　4工作室一夕間全被註銷
醫估4成人口染疫　陳時中：高原期會長一點「20%人口染疫是上
曾與大谷翔平傳緋聞　正妹主播「閃嫁」NBA球星
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】佳格集團首推出CHiiiiiiiii奇動能量飲！低熱量好喝五月登場

上班社畜下班馬鈴薯？新款機能飲料還你精彩人生

超商最新「2款慕斯杯」來了！檸檬慕斯＋果凍太欠吃　還有滿滿芋泥

全家也買得到「唾液快篩」了！每人不限量　靠這招免怕撲空

史努比「16款限量周邊」來了！立體口罩、香氛扣超Q　超商獨家開賣

「PP石墨烯」與白沙屯媽祖聯名進香神器　護信眾勇腳向前行

3大QA秒懂使用規則！麥當勞6／1起全門市開放「自備飲料杯折5元」

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／7-11開出4張千萬發票！最新中獎名單一次看

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

上班社畜下班馬鈴薯？新款機能飲料還你精彩人生

超商最新「2款慕斯杯」來了！檸檬慕斯＋果凍太欠吃　還有滿滿芋泥

全家也買得到「唾液快篩」了！每人不限量　靠這招免怕撲空

史努比「16款限量周邊」來了！立體口罩、香氛扣超Q　超商獨家開賣

「PP石墨烯」與白沙屯媽祖聯名進香神器　護信眾勇腳向前行

3大QA秒懂使用規則！麥當勞6／1起全門市開放「自備飲料杯折5元」

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／7-11開出4張千萬發票！最新中獎名單一次看

夏日必備展現自我風格　北捷燈箱給你時尚靈感

基隆高中以下遠距教學延長至6／2　發放4.2萬劑快篩給中低收入戶

台中+9944！新增5死最年輕38歲　兒童打BNT人數是莫德納2.5倍

高端疫苗代工利多延續　東洋林全曝：雙方合作穩健、看好後市走揚

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

蔡佳諺難忘玉山盃奪冠入選U18中華隊　最後抱回世界盃冠軍

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

寶格麗聯手重機牌打造限量錶　DUCATI標誌紅面盤勾熱血精神

太想回家「爬醫院窗台」墜8樓亡！父求國賠300萬　敗訴理由曝

《專屬天使》Tank宣佈復出！　曾罹心臟病「遭醫生宣判唱歌有危險」

柯文哲兒女也確診！　自嘲變「奶爸」：當爸30年沒照顧小孩

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／7-11開出4張千萬發票！

全家也買得到「唾液快篩」了

快訊／全家發票最新中獎名單出爐

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

PP石墨烯白沙屯媽祖聯名進香神器

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

超商推出包廂！每小時100主打高隱私

超商獨賣「史努比16款限量周邊」！

草莓網也能買到台灣EUA認證快篩最低46元

麥當勞全門市6／1起開放環保杯現折5元

超商獨賣「師園鹽酥雞」皮酥咬下爆汁

超商開吃美式熱狗、日式牛肉堡！

全聯開賣唾液快篩！全台門市首批5萬盒

更多熱門

相關新聞

佳格集團推出CHiiiiiiiii奇動能量飲

佳格集團推出CHiiiiiiiii奇動能量飲

國內大廠佳格食品集團，一直以知名保健品牌「桂格」產品深植國內消費者人心，看準了年輕機能性飲料市場的趨勢，在今年5月首次跨足國內飲料市場，正式推出全新機能飲料品牌－CHiiiiiiiii奇動能量飲。

葡萄王生技力挺桃園防疫　捐贈益生菌、能量飲助攻第一線

葡萄王生技力挺桃園防疫　捐贈益生菌、能量飲助攻第一線

宏碁掠奪者能量飲擴大通路　全家便利商店正式開賣

宏碁掠奪者能量飲擴大通路　全家便利商店正式開賣

橘貓哈氣橫掃搶罐罐　3貓被彈開

橘貓哈氣橫掃搶罐罐　3貓被彈開

關鍵字：

CHiiiiiiiii奇動能量飲能量飲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

17縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面