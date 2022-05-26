上班社畜下班馬鈴薯？新款機能飲料還你精彩人生

▲上班耗盡氣力，下班提不起勁！「CHiiiiiiiii奇動能量飲」助你開啟強大續航力。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

大家都說「上班是為了生存，下班是為了生活」，但是現代人工作壓力大、生活步調快，每天工作時間佔掉1/3，上班的時候就已經耗盡精力，好不容易下班當然只想回家當沙發馬鈴薯，社畜當久了，對於休閒聚會或是安排好的運動行程毫無動力，朋友邀約的各類活動也提不起勁參與，每天都在公司－家裡兩點一線的路程上，不是在去公司的路上就是在回家的路上，忙碌的工作讓我們錯失許多為生活增添光彩的機會，也因此無法享受到生活的真諦，市面上近期有款新推出的機能飲料「CHiiiiiiiii奇動能量飲」，兩種配方為你的下班生活提供更多活力。

▲「益氣」與「晶亮」兩款配方，水果調味清爽微甜。



新推出的機能飲品「CHiiiiiiiii奇動能量飲」，主打添加能量因子牛磺酸、咖啡因、維生素B群和D-核糖，不只可以補充精力，還能提供滿滿的能量，讓你的下班生活比上班時更豐富精彩，無論是想要進修、培養運動習慣、從事自己有興趣的休閒活動，或是與朋友聚會暢聊、揪網友打電競遊戲、參與各類聚餐拓展社交圈⋯⋯，只要夠有活力，這些通通辦得到！下班後來瓶「CHiiiiiiiii奇動能量飲」迅速補充能量，一解上班疲累，活力模式再次mode on，想做的事不用等假日，說走就走！

▲▼「CHiiiiiiiii奇動能量飲」添加能量因子牛磺酸、咖啡因、維生素B群和D-核糖，讓你下班後的生活更精彩。



▲好精神好體力讓你馳騁沙場、制霸天下！（圖／翻攝自pakutaso）



「CHiiiiiiiii奇動能量飲」共有兩款配方，「益氣配方」添加人蔘萃取液，在氣力用盡時，益氣配方為你充電，隨時啟動強大續航力，是下班後保有精神力的好夥伴，益氣配方為蘋果調味，清新水果氣味加上微氣泡的爽口感，喝起來沒有令人害怕的藥味，且不添加焦糖色素，讓你少負擔能量Level up；「晶亮配方」則添加葉黃素和維生素A，下班後疲累難以聚精會神，晶亮配方幫助提神清醒，還能保持晶戰有神不斷電，晶亮配方為藍莓口味，自然微甜、清爽不膩，大口喝下更暢快，有了「CHiiiiiiiii奇動能量飲」兩款配方加持，啟動你的活力開關，下班後不再累趴。

「CHiiiiiiiii奇動能量飲」外包裝設計分別為搶眼的藍色與黃色，以品牌名稱將字體設計象徵電池電量，光看就覺得活力四射，每瓶售價39元，各大便利商店、全聯、量販店皆有販售，官網更有促銷優惠，24瓶原價936元、特價799元，動動手指下單直接寄到家，也可以送到公司下班直接喝了再走，「CHiiiiiiiii奇動能量飲」為你的生活應援，下班後常常沒電嗎？你需要強大的神隊友，告別上班社畜下班馬鈴薯的生活。



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