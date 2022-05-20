【廣編】佳格集團首推出CHiiiiiiiii奇動能量飲！低熱量好喝五月登場

▲「CHiiiiiiiii奇動能量飲」啟動你的強大！正式進軍各大通路。

國內大廠佳格食品集團，一直以知名保健品牌「桂格」產品深植國內消費者人心，看準了年輕機能性飲料市場的趨勢，在今年5月首次跨足國內飲料市場，正式推出全新機能飲料品牌－CHiiiiiiiii奇動能量飲。

為搶攻年輕世代，新品牌以更具潮流貼近世代族群的「CHiiiiiiiii奇動」為名，產品外型更運用獨特的品牌名CHiiiiiiiii字樣大膽設計成酷炫風格感的電池造型。

CHiiiiiiiii奇動量飲除了含有牛磺酸、咖啡因、D-核糖與維生素B1、B2、B6成分，不僅有爽暢的氣泡口感，消除了害怕的藥味，取而代之是自然的水果碳酸汽水風味，亦不添加焦糖色素，兼顧了好喝的口感卻能維持低熱量，一瓶僅有45大卡！

佳格研發團隊特別針對現代人以集團純熟的技術與素材，開發了2款不同的系列產品－「益氣加強配方－添加人蔘精神力」以及「超能晶亮配方－維持晶戰有神不斷電」。「益氣加強配方－添加人蔘精神力」，調味為受大眾喜好蘋果風。「超能晶亮配方－維持晶戰有神不斷電」則加入小分子葉黃素，帶有微微藍莓味，自然的微甜不膩。

「CHiiiiiiiii奇動能量飲」以「啟動你的強大」為號召，即日起在全台各大超商、超市、量販通路陸續上市，以單入39元的價格搶攻新世代族群，新品上市期間至6月底亦有嚐鮮優惠價活動，優惠訊息以各通路公告為主。