「日嗑70顆」紅嘴哥酒測超標！　檳榔驗出酒精...法官判免罰

▲陳姓男子一天吃70顆檳榔，酒測一吹竟有0.18毫克，不服遭罰提行政訴訟，法院認可撤銷處分。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／彰化報導

彰化陳姓男子開著小客車與騎機車的李姓女子發生擦撞，警方對陳男酒測，發現酒測值為每公升0.18毫克，雖未達公共危險罪（0.25），但也超過規定標準，認定陳男酒後駕車，開出3萬元罰單並吊照。陳男不服表示，他當日為提神吃了6、70顆檳榔，可能其中含有酒精的緣故，法官把陳男所吃的檳榔送驗，果真驗出微量酒精，加上警方沒讓陳漱口再測，於是撤銷原處分。

陳男向法官喊冤，表示自己的工作採三班制輪班，需藉由吃檳榔提神，2021年6月11日那天深夜12點下班，一整天到12點30分發生車禍前，已吃了6、70顆檳榔，警方到場時卻沒有按照規定流程走，沒詢問有吃什麼東西、也沒告知可以請求漱口後再測，他當下一再重申自己沒有喝酒，警方卻只是堅持「檳榔不可能會吹出0.18（酒精）」，並說「你去跟地檢署講啊，這機器（酒測器）中央標準局的」，拒絕他要求重測。

警方也提供密錄器畫面，陳男吹出酒測值為0.18毫克，當下慌張表示「沒喝酒阿怎麼會這樣」，只說有嚼檳榔，其他員警也認為只有吃檳榔不會有這麼高的酒精反應，陳男提出能不能讓他漱口後再測一次，員警說「只有測一次，（酒測）沒有在測兩次的」，並當場開立酒測單，要求陳男找人來將車開走。

但陳男仍堅持自己當天沒有喝酒，只有吃了大量的檳榔，懷疑可能是其中的成分造成酒測值，向法院提出行政訴訟。

彰化地院法官審理時，當庭請陳男張開嘴巴、檢視他的牙齒的確有長期食用檳榔留下的痕跡，事發當天他口中也有檳榔殘渣，且也買來那天陳男所吃的那間檳榔，送交刑警局鑑定，結果真含有微量酒精成分，於是認為陳男主張「吃大量檳榔可能導致呼氣中有酒精」不無可能，因此撤銷原本3萬罰鍰、吊銷駕照24個月的處分。