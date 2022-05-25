彰化校園BNT今起施打　國小同意接種率約5成

▲彰化縣今天開始施打BNT疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣5-17歲學生校園BNT疫苗自今(25)日開始接種，彰化縣府針對符合校園施打12萬5,854名學生調查意願，國小學生同意接種率約有5成、國高中同意接種率約有8成，全縣共安排259個場次，預計一個月內完成，預計至6月24日止陸續完成。

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彰化縣長王惠美一早前往伸港鄉伸東國小視察關心校園疫苗施打情形，由於昨日彰化疫情又再度升溫，確診人數飆破4千，王惠美對此表示，顯示病毒都在社區裡面，請大家還沒打疫苗的記得施打疫苗，以做好保護力，依專家的解釋，確診人數在中南部持續攀升，呼籲鄉親，做好防疫工作，還沒打疫苗的要盡速來施打。

伸東國小因為要施打疫苗，全校到校上課，上午8點起有242名學童施打BNT疫苗，校方表示，上次施打莫德納疫苗時，有出現暈針狀況，但今天施打BNT疫苗，只有少部分低年級學生看到針筒緊張到哭，學生狀況皆正常。

王惠美指出，彰化縣目前分配到約有2萬1千多劑BNT疫苗，學童、師長都符合資格，鼓勵學童可以多利用學校施打，盡快完成疫苗接種，也提醒孩子施打疫苗後，休息15到30分鐘，多喝水，留意有沒有不舒服的狀況，盡量不要做激烈運動。

衛生局也提醒家長，可以選擇讓小朋友回學校施打，也可以到學校拿通知單後，到合約醫療院所施打，呼籲鄉親，做好防疫工作，還沒打疫苗的要盡速來施打，另外，落實防疫規定，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，大家一起守護彰化鄉親的健康。