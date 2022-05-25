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社會 社會焦點 保障人權

整條路都是我的洗車場！鹿港鬧區逆停洗車占道　鄉親說別計較

記者唐詠絮／彰化報導

「社會事新聞影音」日前po出一段行車記錄器影片，有1名身穿白T休旅車主逆向停在車道上洗車，看到有車輛要進入也只瞄了一眼，完全不加以理睬；鹿港警方指出，該車主行為違反《道路交通管理處罰條例》不依順行方向，依法可處600元以上1,200元以下罰鍰；當地居民也還原當天洗車事實。

▲彰化鹿港有車主逆向洗車。（圖／翻攝自「社會事新聞影音」）

▲彰化鹿港有車主逆向洗車。（圖／翻攝自「社會事新聞影音」）

這起違反順向停車的事件，地點在車水馬龍的美市街口，時間是23日上午11點，po網標註「整條路都是他的洗車場」，並指出他當天開車行經到該處時，見到有休旅車逆向停在馬路旁，車主正忙著洗車，看到他的車也不理會，只好小心翼翼的閃過休旅車縫隙，再往前行駛。

當地居民指出，當天有人到附近的機車行借水管沖一下車，就暫停一下停在車道旁，真的不要太計較；但也有民眾對此表示，經常在其他鄉鎮看到有車直接就停在機車道及車道上，用路人一閃神，有可能因此發生意外事故，真的不可不防。

鹿港警方對此表示，白色休旅車確實逆向停在車道上，已經違反《道路交通管理處罰條例》第56條第6項「不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車」，最高可處12,00元以下罰鍰。

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