快訊／蔣萬安正式參選台北市長　「我一定讓藍天再現台北」

▲國民黨徵召蔣萬安參選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（25）日於中常會上提名立委蔣萬安參選台北市長，而基隆市長、南投縣長人選將由前立委謝國樑以及有「神力女超人」許淑華出戰。蔣萬安在受訪時表示，未來將組台北隊衝向國際，並有信心地表示「一定會讓藍天再現台北」。

蔣萬安今日接受媒體訪問時表示，兩年多來，在疫情的衝擊下，最辛苦的是台北市民，國際觀光客無法來台，台北的各項服務業受到嚴重衝擊；去年萬華疫情爆發時，許多市民承受著深深的無助及焦慮。最近，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，「超前部署」已是謊言，事後補救更是荒腔走板。

蔣萬安提到，自己出生在台北，求學在台北，台北一直是我深感驕傲的城市，這裡不僅乘載著我們的成長經驗，也是追逐理想的年輕人，實現夢想的舞台。但是過去幾年，台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度；此刻，是我們對台北的未來作出重要決定的時候。

▲國民黨今日提名立委蔣萬安參選台北市長，而基隆市長、南投縣長人選將由前立委謝國樑以及有「神力女超人」許淑華出戰。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安強調，面對疫情後的各項挑戰，包括瞬息萬變的國際局勢、環境變化帶來的考驗、及百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人。他會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

他最後也有信心地表示，未來他將讓各人才組成「台北隊」走向國際，「一定會讓藍天再現台北」。

謝國樑也表示，過去幾年都在民間，深刻觀察了解到，他下一步要針對基隆就業率一起努力。他提到，目前基隆是外縣市就業率全國第一，過去市長都以來城市景觀跟文化著力，但產業就業沒有很多的規劃，未來要讓基隆成為北台灣最重要的就業基地。

將代表國民黨出戰南投縣長的許淑華則提到，南投縣就是非常的團結，目標就是要讓國民黨繼續在南投縣執政，未來將延續國民黨好的政策，並打造低碳城市，市政報告也會一一與縣民報告。