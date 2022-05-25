「快篩陽=確診」全民上路　陳時中曝評估3大考量：偽陽性率已降低

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（25）日公布快篩陽性經醫師診斷即確診政策明（26）日上路，指揮中心醫療應變組組長石崇良公布政策決策「法理、倫理、學理」3大考量，學理依據為PCR陽性率，社區篩檢站陽性率從4月底的15%到5月底7成，雙北陽性率也高達9成以上，偽陽性降低，因此可從6大族群推展到全民實施。

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，並自今(2022)年5月26日起實施。

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▲▼快篩陽確診流程圖以及政策考量 。（圖／指揮中心提供）

石崇良提到，近期觀察全國篩檢站PCR陽性率已超過7成，六都中台北市93%、新北市97%、桃園市80%、台中市95%、台南市90.8%、高雄市86%，「換言之，快篩陽性率跟PCR陽性率十分趨近」，已高達8~9成，這是第一點「學理」考量。

不過，在8~9成陽性率中，仍有1~2成會出現「偽陽性」，為兼顧病人權益，避免過度診斷或開立不必要藥物導致傷害風險，因此經「倫理」考量設下一並共享決策模式診斷，須經醫師判斷才能確診，兼顧醫師專業裁量與病患知情同意權。此外，由於醫療資源有限，為了讓資源得到最大利用，指揮中心也開設「例外」條件，讓醫師在臨床高度懷疑下開立PCR診斷單，基於公益原則找出「偽陰性」病患。

指揮官陳時中補充，指揮中心拋出政策前，許多人都問「為何不一開始就做？」對此，他解釋，如果4月底就上路，偽陽性比例相對高，雙北當時陽性率雖超過9成，但如果特定縣市先實施，許多病患都會湧去該縣市，加重醫療量能負荷，因此當時才會跟新北市講「全國一起做會比較好」。

陳時中也提到，該政策在「法理」討論上，都需與專家討論後進行，因為病人染疫後需強制隔離，因此佈建PCR補救方式進行確認，先前試辦的6大族群也逐漸順暢，「條件上、法理上也純熟了」，經過多重考量，才會開放在5/26起全民實施快篩陽性經醫師診斷視同確診。