快訊／中小學可提早放暑假？教部最新說法曝「現無規劃做法」

▲校園疫情嚴峻，外界出現提早放暑假聲音，教部金今明確表示，沒有規劃。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情在校園持續延燒，昨（24日）校園就有近萬例確診，外界提議提早放暑假，台北市長柯文哲昨也說這樣停停上上不是辦法，而全教產今（25日）也指出，目前校園確診最大族群為沒施打疫苗的小學生及幼兒園生，呼籲教育部不要再踢皮球，不要再讓孩子們冒險犯難，做好配套「提早放暑假」，而教育部最新說法曝光，指「無規劃提早放暑假的做法。」

本土新冠肺炎疫情有往南蔓延升溫趨勢，校園確診數也持續攀升，根據教育部統計，昨校園新增超過9千例，其中採「全校」暫停實體課程已經有5406所園校，在昨天台北市防疫會議則出現提早放暑假議題，柯文哲認為這是大問題，但這樣停停上上不是辦法，政策會影響很大，最慢明天（26日）會跟大家說。

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另全國教育產業總工會（全教產）今天也表示，目前學生確診最大族群是尚未施打疫苗的小學生及幼兒園生，教育部雖授權各縣市政府彈性調整停課標準，但若下週學校恢復上課，1個學生確診就要停課3天，將造成停停上上、上上停停之情形，呼籲教育部不要再踢皮球，不要再讓孩子們冒險犯難，做好配套「提早放暑假」。

▲校園學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課無限循環中，而有提早放暑假聲音出現。（圖／記者湯興漢攝）

面對外界討論，教育部今天則表示，依據各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，如採平行挪移學期時間提前放暑假，對畢業生及新生入學銜接權益影響甚鉅，「無規劃提早放暑假的做法。」

不過，教育部也指出，因應疫情發展及指揮中心公布防疫措施，教育部針對校園因應疫情調整授課方式，將持續依各地方疫情，以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學方式因應。教育部刻正調整「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」，讓國中高中比照國小幼兒園實施原則，並報送指揮中心核定後盡快公布。

而根據教育部5月8日公布的停課新標準，國高中確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校；國小、幼兒園確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天，若教育部報請指揮中心核定的新作法，則是國高中停課取消九宮格作法，改採和國小、幼兒園一樣標準。