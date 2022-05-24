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吳釗燮嗆中國說謊　「沒辦法參加WHA全因中國阻撓」

▲▼外交部長吳釗燮受訪。（圖／翻攝自共訊畫面）

▲外交部長吳釗燮受訪。（圖／翻攝自共訊畫面）

記者呂晏慈／台北報導

台灣友邦邀請台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議「世界衛生大會」（WHA）的提案遭到駁回。外交部長吳釗燮24日受訪痛批，「今年沒有辦法參加世界衛生大會，唯一的原因就是中國的阻撓」，並指中方聲稱可代表台灣人民參與國際組織是謊言，因為只有民主選出的政府，才有權利代表臺灣發言。

吳釗燮今下午出席「終止性別暴力」國際研討會開幕式後受訪指出，今年國際支持台灣參與WHA的力道大於以往，比如說，今年有超過3千多位國會議員用各種不同方式力挺台灣，也有行政部門、各界重要人士支持台灣，今年WHA上發，也看到更多國家、更高層級人士，以更強烈的語氣為台灣爭取參加WHA。

吳釗燮說，外交部不會以今年的支持為滿足，畢竟今年還是沒有接到邀請函，我方會繼續努力爭取全球更多支持。

吳釗燮直言，「我想今年沒有辦法參加世界衛生大會，唯一的原因就是中國的阻撓」，中國在對外發言一直聲稱說其照顧台灣人民的健康權益，這種謊話大家都知道，中方還說可代表台灣人民參加國際組織的國際活動，這也是謊話，「只有台灣民主選出的政府才有權利在世界上代表台灣發言」。

外交部日前發布新聞稿指出，世界衛生大會22日至28日在瑞士日內瓦舉行，會議首兩日的總務委員會及全會討論是否將我13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入大會議程，最終決定不列入議程，外交部對此結果表達遺憾與不滿。

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