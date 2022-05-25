天虹科技副總撞死騎士！「害命3寶」竟甩鍋嫁禍　監視器狠打臉

記者黃宥寧／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞本月18日駕駛賓士休旅車，行經新竹縣新埔鎮褒忠路時，跨雙黃線違規左轉撞上直行戴姓騎士，騎士經搶救2天後仍宣告不治。羅男向《東森新媒體ETtoday》喊冤，他當下車速僅有10公里，是對方為了超越前方女騎士，「騎很快向左偏後就失控，背部撞上電線桿掉下來，他的車牌還因此掉下來」，但監視器畫面曝光卻狠狠打臉羅男說詞。

《東森新媒體ETtoday》致電給羅姓副總，他在電話中激動喊冤，車禍當下他車速僅有10公里，是戴姓騎士為了要超越前方女騎士，因此騎得很快、騎得非常快才撞上他的車，自己根本沒撞到他，對方還摩擦他的車牌，車牌還因此掉下來。

根據路口監視器畫面顯示，羅男駕駛賓士要價355萬起的白色ML休旅車，就在下班尖峰時刻，硬是停在該路段違規越過雙黃線左轉，穿著橘色上衣戴姓騎士（53歲）順順直行，慘遭賓士車頭撞擊彈飛撞上電線杆倒地。

▼戴姓騎士遭撞後彈飛撞上路邊電線桿倒地 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事發後騎士被送往東元醫院急診救治，隔日在肇事羅男安排下轉院至馬偕醫院救治，但19日因急性心肌梗塞行心導管手術治療及支架置放手術，隔日20日零時40分急救後病危宣告死亡。

由於肇事羅男赴派出所製作筆錄時，有分局長前來關心，而馬偕醫院開立2種版本診斷證明，讓家屬忍不住懷疑，當時是羅男極力推薦要轉院，因為馬偕有他熟識的醫師，認為診斷證明恐遭「動手腳」，目的就是羅男想將死亡結果導向非因車禍造成，而是戴姓騎士本身健康狀況就有問題。

痛失至親的家屬認為，從製作筆錄開始，到開立診斷證明，整個過程都相當離奇，更擔心羅男不僅是科技副總更是媽媽魚超市副董事長，背景相當強大，因此擔心最愛的親人會死的不明不白。

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