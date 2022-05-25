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2張圖吸138萬追蹤！冨樫「畫了1棵樹」PTT老粉就哭慘：好感動

▲▼ 。（圖／翻攝自冨樫義博twitter）

▲冨樫疑似要再開連載，讓獵人迷都驚喜哭了。（圖／翻攝自推特／冨樫義博）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本推特昨（24）日下午突然掀起一陣騷動，一個自稱「冨樫義博」的帳號無預警出現，但不少人都半信半疑，畢竟冨樫休刊的程度，讓網友們都不期待有看得到《獵人》結局的一天。沒想到，除了有不少漫畫家作證真的是本人，冨樫所屬的出版社也表示，有聽說這是作家本人管理的帳號，引發PTT一陣熱議。

24日下午，推特一個自稱「冨樫義博」的帳號突然發文，附上手稿一角的照片，宣稱「總而言之，還有四話」，瞬間引發動漫圈譁然。不少人對這個帳號都半信半疑，畢竟冨樫休刊的程度，讓網友們都不期待有看得到《獵人》結局的一天。

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不過，該篇貼文有冨樫前助手井上コウセイ回覆，還有《一拳超人》畫作村田老師轉發，表示從筆跡可以認證是本尊，《光速蒙面俠21》作者稲垣理一郎也指稱的確是本尊，讓冨樫連載再開的可信度越來越高。

而今日下午，在日本媒體不斷追問下，集英社公關部表示，「我們也聽說這是本人的帳號。」基本上證實了「冨樫義博」確實為作者推特，但集英社也強調，「此帳號為作家本人管理，所以對於其上傳內容無法多作說明。」目前該推特短短一天就超過138萬追隨。

消息一出，PTT的Hunter板瞬間多了好幾篇討論文，就有網友感動直呼，「拜託畫下去啊」、「太爽了吧！活著就有希望。」還有人轉貼冨樫PO出的一張樹幹草稿圖直笑，「這是三年來最獵人的內容了，不到10分鐘拿了30k愛心XD」，讓其他人也紛紛留言，「兩張圖100萬追蹤了（跪」、「這～這不是草圖啊～多精緻的畫面啊」、「奴爆，他不畫我大不了不看。結果他一畫，一棵樹我覺得好香XDDDD」、「這棵樹原稿如果裱框拿到畫廊，可以賣多少？我猜肯定破億。」

據悉，冨樫義博是日本知名漫畫家，曾畫出人氣作品《幽遊白書》，另一部經典作《獵人Hunter x Hunter》自1998年開始連載，至今共36集，仍未完結。因為自2006年以來，冨樫就經常休刊或拖稿，理由包括出外取材、家庭旅行、照顧剛出生的孩子、沒靈感、生病等等。

因此，日本網友將其評為「最常休刊的漫畫家」，還有部分大陸網友稱他「老賊」，因為覺得他很奸詐，台灣網友則戲稱其為「富奸」，而「富奸」二字也就變成拖稿的通稱。另外，距離獵人上次出刊，已經是2018年11月26日，內容停留在酷拉皮卡上船前往黑暗大陸，三年時間也創下最長連續休刊紀錄。

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