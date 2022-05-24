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快訊／立法院修正《災害防救法》　受災居民永久屋禁止出租、法拍

台東縣政府辦理「莫蘭蒂颱風災後延平鄉紅葉村永久屋」完工祈福典禮，紅葉村鄉親以「八部合音」向祖先傳達訊息並感謝縣長黃健庭及各界協助。（圖／台東縣政府提供）

▲立法院三讀通過《災害防救法》條文修正草案，明定永久屋等住宅不得出租或法拍。（資料照／台東縣政府提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院會24日三讀通過《災害防救法》部分條文修正草案，明定中央得視災情需要，在地方或適當地點成立前進協調所，協助受災地方救災，並要求公私協力實施及參與防救災教育訓練及演習，提升全民防災應變能力。另外，本次修法也新增永久屋等住宅，所有權人不得出租或法拍。

為了健全災害防救體制、強化災害防救功能，提升全民防災意識及災害應變能力，以確保人民生命、身體、財產的安全及國土保全，立法院內政委員會在今年5月4日初審通過行政院及朝野立委所提《災害防救法》修正草案，全案經過立法院會在24日三讀通過。

三讀條文明定，中央災害應變中心得視災情研判情況或聯繫需要，在地方災害應變中心或適當地點成立前進協調所，整合救災資源，協助地方政府執行救災事宜。

三讀條文也增訂，各級政府應結合民防與全民防衛動員準備體系，以及相關公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥等，實施相關災害整備及應變事項，其實施辦法由內政部會商有關機關定之。

三讀條文規定，為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責定期調查、整備政府與民間救災機具，以及專業人力並建立資料庫，送中央災害防救業務主管機關彙整，同時可優先使用傳播媒體及通訊設備，傳播緊急應變相關資訊。

三讀條文明定，各級政府機關、公共事業、公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥應實施災害防救訓練及演習。各級政府應舉辦防災教育及宣導時，公共事業、公、私立學校、急救責任醫院、團體及傳播媒體應協助推行、指派所屬人員共同參與。

三讀條文也增訂，各級政府應製作全民防救災教育影片、文宣資料、教導手冊或相關多元化宣傳教材，在傳播媒體播放、刊載，或者在公共場所宣導、張貼。

三讀條文規定，為執行災後復原重建，各級政府得由各機關調派人員，組成任務編組的重建推動委員會。各級政府應在重建推動委員會解散時，依災後復原重建計畫事項性質，分別指定業務目的主管機關辦理後續計畫內容的檢討及變更。

另外，2009年莫拉克颱風豪大雨重創台灣中南部，政府為解決受災地區受災居民居住問題，由公有土地管理機關或公營事業機構無償提供土地使用權，供政府協調民間單位興建住宅並簽訂協議書，且由各直轄市、縣市政府進行資格審查及核配，贈與住宅給受災居民並得世代繼承。

為避免受災居民將住宅任意處分，三讀條文明定，公有土地管理機關或公營事業機構無償提供土地使用權，由政府或經政府認可的民間單位興建，並且無償移轉給受災地區受災居民的住宅，不得作為強制執行的標的。

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