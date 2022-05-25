她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

防疫保單之亂未止息，國民黨北市議員游淑慧25日指出，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，換算下來等於賺進二個資本額，原因就是防疫相關保單熱賣，「所以不要再叫慘了，條款都你訂的，保費和理賠也你訂，現在要賠就該賠，要核保就該核保，講這麼多五四」，想穩賺不賠，不是做生意，而是強盜，並痛批金管會幫保險公司「賣慘」。

游淑慧25日在臉書表示，金管會24日公布截至5/23止，防疫保單成保件數269萬件，保費收入21.19億元，理賠金額持續跳增，理賠金額25.82億，倒賠4.63億，但有新聞不斷突顯保險公司困境，好像保險公司已經賠慘了。

游淑慧說，「可是那又如何？」想穩賺不賠，那是強盜，不是做生意。金管會在公布產險業者「今年虧慘慘的理賠」，怎麼不談「去年賺飽飽的獲利」？

游淑慧指出，據保險局統計，去年全年防疫保單熱銷逾910萬張、保費收入71億元，而疫苗險也熱賣逾365萬張、保費收入破10億元。去年雖有三級警戒，但沒有重大理賠，理賠最多的是台產，保費收入19.3億元，總理賠金額19.6億元，其實也差不多打平，而其他產險公司更是理賠有限。

「算一算，去年產險公司保費收入，可能賺了近60億。去年賺的都放進口袋，今年一賠政府就要幫忙解套？天底下，那有這種好康！」游淑慧如此批評。

游淑慧又指，在金控旗下的四大產險公司，去年獲利以富邦產表現最突出，富邦產險2021年稅後盈餘68.5億元，每股盈餘（EPS）是21.54元，等於是去年富邦產險賺進二個資本額，而富邦產險亮眼的表現，就是因為防疫相關保單熱賣。

游淑慧表示，所以不要再叫慘了，保險是民眾賺到平安，業者就賺到錢，這是金錢與平安的對賭；大部分的人都在努力讓自己平安，去讓保險業者賺錢，業者該心存感激了。

游淑慧強調，條款都你訂的，保費和理賠也你訂的，現在要賠就該賠，要核保就該核保，講這麼多五四三，只會讓民眾對保險的信任度大降。

游淑慧也表示，台北市府是富邦金控的大股東，她會要求市府官股代表和市府推薦獨董，要求富邦金要全力支持富邦產，包括增資，所有的義務和責任都該承擔。