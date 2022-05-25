　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

▲▼副教授被舉報與多名女生發生關係。（圖／翻攝自極目新聞）

▲副教授被舉報與多名女學生發生關係。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一女子近日在社交平台爆料稱，她在2017年年末與海南師範大學段姓副教授初識於某大學，半年後兩人交往，但後來她意外得知，交往5年期間，段男還與1名前女友和3名女學生發生過混亂關係。對此，海南師範大學官網發布通報稱，已迅速成立聯合調查組，正在對相關問題進行核查。

據《極目新聞》報導，女子在PO文中痛苦回憶，自己和這名副教授相識是在2017年，二人一見鍾情，半年後正式交往。雖然二人有13歲的年齡差距，但是她義無反顧地選擇和對方在一起。

但2021年3月，她意外得知段男在與自己交往時還與一名女學生發生過性關係。2021年7月，她又得知，2020年10月至2021年2月間，段男與海師大一名女學生有著超出師生的非正當關係。

今年4月22日，她再次得知，段男去年到現在斷斷續續又交往了一個至今不承認是女朋友的海師女學生，並跟她保持親密關係。在二人聊天紀錄中，當女子問他和新歡發生幾次關係，這名副教授大言不慚回應，「次數重要嗎？」接著，副教授更說，「我反正單身，交往10個男友和8個女友又怎樣？」

據海南師範大學新聞傳播與影視學院官網顯示，段男為在職教師，是湖北武漢人，1982年生，博士，副教授，碩士研究生導師。

5月24日下午，海南師範大學已發布通報稱，學校已介入調查，已迅速成立聯合調查組，正在對相關問題進行核查。如果查實有違反師德師風問題的情況，學校一定嚴肅處理，絕不姑息。

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
林志玲無預警曝喜訊！　送兒禮物：小生命奇蹟誕生
最強奶媽確診「嚴重呼吸困難」！　燒到崩潰3症狀曝
絕命影片曝！男大生雨夜摔車　衝客運車底遭輾斃
快訊／新北提前放暑假？　侯友宜回應了
快訊／全民瘋搶機票害大當機！　虎航道歉了
快訊／15縣市「大雨特報」！　這2天雨彈最猛
陳文茜悲認「這次狀況有點糟」！美權威：換掉全身白血球
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

中俄聯合空中戰略巡航提前舉行　首加入西太平洋空域

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

快訊／江蘇常州深夜傳爆炸聲！餐廳倒塌母女恐遭活埋　3人受困中

小6女遭同學爸「3度性侵」！她在宿舍內血崩產子：很不幸也很丟人

美日印澳「安全對話」同時　中俄在日本海「聯合戰略巡航」

第二屆琦君研究論壇　從溫州杭州成長足跡尋筆下鄉愁

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者「改口認錯了」：賠款全退還家長

用歌詞警告拜登　陸外交部：朋友來了有好酒「豺狼來了有獵槍」

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

中俄聯合空中戰略巡航提前舉行　首加入西太平洋空域

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

快訊／江蘇常州深夜傳爆炸聲！餐廳倒塌母女恐遭活埋　3人受困中

小6女遭同學爸「3度性侵」！她在宿舍內血崩產子：很不幸也很丟人

美日印澳「安全對話」同時　中俄在日本海「聯合戰略巡航」

第二屆琦君研究論壇　從溫州杭州成長足跡尋筆下鄉愁

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者「改口認錯了」：賠款全退還家長

用歌詞警告拜登　陸外交部：朋友來了有好酒「豺狼來了有獵槍」

徐巧芯違停案員警記2支申誡　莊瑞雄痛罵：追殺自己弟兄沒肩膀

李建璋／老人非典才是典型！長輩有這4症狀請速快篩

助民眾找對職涯方向　勞動部雲嘉南分署出書第二彈

賴品妤瑞芳服務處同仁快篩陽！　她曝身體現況

4月景氣動向調查　製造業連4個月下滑、營建業創近2年新低

台東球迷看過來！中信許基宏尋找生涯首支再見全壘打球

收1萬元洩漏取締賭場行動　高雄佐警收賄判5年半定讞

台東熱氣球繫留明開搶、漢堡王買1送1！2大「線上旅展」3.5折起

唐揚雞堆成小山！台中丼飯＋戰斧級厚切鮭魚　還有免費白飯味噌湯

想婚男交出存摺提款卡　「女友」領光86萬：我結婚有小孩了

大陸熱門新聞

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

睡覺腳被纏住以為是皮帶　一看竟是雨傘節

小6女遭同學爸3度性侵！宿舍內血崩產子

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

回收站前2門大砲　鑑定康熙八年製

即／蘇常州深夜傳爆炸聲！餐廳倒塌3人受困中

男童一靠毀滅20萬玩具！律師挺家長討回賠償款

愛挖鼻孔！15歲少女引發「顱內感染」險喪命

男子睡夢中覺得腳踝冰涼像皮帶繞著 睜眼一看嚇傻：牠纏著我的腳

修車工人肉身救車！網看影片驚呼：下半身都完了

北京兩起聚集性疫情調查結果公布！多人被處理

「鴻蒙之父」登出華為 或轉投深圳開鴻公司協助二次開發鴻蒙系統

美日印澳安全對話　中俄在日本海聯合戰略巡航

更多熱門

相關新聞

不甘女同事想分手　男茶水間強吻摸下體

不甘女同事想分手　男茶水間強吻摸下體

台南一名杜姓男子與女同事小鈺（化名）因工作認識後交往，但不久小鈺就表達想分手，杜男追問原因，才驚知原來小鈺早就結婚。杜不甘心感情受騙、多次約小鈺到公司茶水間講清楚，竟趁機熊抱、強吻，掀開小鈺衣物撫摸胸部，猥褻下體得逞。台南地院將杜男依照妨害性自主，判處有期徒刑4年4月，可上訴。

豬肉哥搞大警妻肚嗆　她驚吐真相讓老公更綠

豬肉哥搞大警妻肚嗆　她驚吐真相讓老公更綠

人夫偷吃女同事　正宮等他下班見這一幕崩潰了

人夫偷吃女同事　正宮等他下班見這一幕崩潰了

結婚22年丈夫外遇　人妻轉性約砲睡8男

結婚22年丈夫外遇　人妻轉性約砲睡8男

他約砲被詐騙9萬遭示眾！派出所拉超大橫幅示警

他約砲被詐騙9萬遭示眾！派出所拉超大橫幅示警

關鍵字：

海南師範大學劈腿約砲副教授

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面