正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

▲副教授被舉報與多名女學生發生關係。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一女子近日在社交平台爆料稱，她在2017年年末與海南師範大學段姓副教授初識於某大學，半年後兩人交往，但後來她意外得知，交往5年期間，段男還與1名前女友和3名女學生發生過混亂關係。對此，海南師範大學官網發布通報稱，已迅速成立聯合調查組，正在對相關問題進行核查。

據《極目新聞》報導，女子在PO文中痛苦回憶，自己和這名副教授相識是在2017年，二人一見鍾情，半年後正式交往。雖然二人有13歲的年齡差距，但是她義無反顧地選擇和對方在一起。

但2021年3月，她意外得知段男在與自己交往時還與一名女學生發生過性關係。2021年7月，她又得知，2020年10月至2021年2月間，段男與海師大一名女學生有著超出師生的非正當關係。

今年4月22日，她再次得知，段男去年到現在斷斷續續又交往了一個至今不承認是女朋友的海師女學生，並跟她保持親密關係。在二人聊天紀錄中，當女子問他和新歡發生幾次關係，這名副教授大言不慚回應，「次數重要嗎？」接著，副教授更說，「我反正單身，交往10個男友和8個女友又怎樣？」

據海南師範大學新聞傳播與影視學院官網顯示，段男為在職教師，是湖北武漢人，1982年生，博士，副教授，碩士研究生導師。

5月24日下午，海南師範大學已發布通報稱，學校已介入調查，已迅速成立聯合調查組，正在對相關問題進行核查。如果查實有違反師德師風問題的情況，學校一定嚴肅處理，絕不姑息。