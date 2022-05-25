確診增42死長照住民占35%　專家：省小錢死亡人數勢必激增

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情昨日（24日）新增8萬2363例確診，另增42例死亡。而疫情爆發至今已有900家住宿型長照機構出現群聚感染案例，甚至在一天之內確診1701人，長照機構的總確診人數已破萬；對此，前疾管局副局長施文儀認為，許多長照機構仍急缺快篩，若政府繼續抱持省小錢的心態，恐怕會讓死亡人數激增，進而導致醫療面臨崩潰。

▲施文儀呼籲中央採取「清零」態度處理高風險族群。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心24日公布新增8萬2363例本土個案，另增72例境外移入，確診個案新增42例死亡。本土病例方面，有2個縣市破萬例，分別是新北市1萬6609例、桃園市1萬0532例，其餘依序是高雄市9437例、台中市8989例、台北市8566例、台南市5593例、彰化縣4120例、新竹縣2186例等等。

根據《聯合新聞網》報導，24日新增的死亡個案中，有15人是長照機構的住民，占比達35％，而全台至今已有900家住宿型長照機構爆發群聚感染，長照機構的總確診人數已經破萬；前疾管局副局長施文儀呼籲，長期臥床的長輩和長照機構住民染疫致死率很高，加上許多長照機構仍急缺快篩，建議中央採取「清零」態度處理高風險族群，快篩陽性便立即給藥，不要抱持省小錢的心態，否則勢必會讓死亡人數激增，進而導致醫療面臨崩潰。

▲5月24日中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

而對於國內未來的防疫走向，指揮中心指揮官陳時中24日表示，全民「快篩陽性等於確診」有望於週四（26日）上路，新設立的9處大型篩檢站也將轉型為「三合一站」，屆時民眾持快篩陽性證明就可以先進行診斷並領藥。

至於有醫師預估本土疫情將在5月底達到單日新增16萬例確診，直到總染疫人口達到340萬人才會趨緩。對此，陳時中回應，全國是一日生活圈，逐漸達到一定比例的染疫率是可以預期的，至於5月底是否會達到單日新增16萬例，「各有高、中、低推估，大家都各有不同，只是我個人看起來沒有那麼多。」

陳時中接著說，雖然24日本土病例數又來到8萬多例，比23日增加24％，但確診數高高低低可能是因為假日效應的關係，整體趨勢看起來是相對平穩的，雖然疫情不太可能一下子往上攀升，「可是往上成長是一定會的。」