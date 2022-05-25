男明星遭控性騷「艷麗女教練」！暗示下體認證過　噁心對話曝光

圖、文／CTWANT

因為演活民視八點檔大戲《多情城市》中反派惡男「潘威廉」而聲名大噪的張哲豪（36歲、本名廣田豪），在戲中將亦正亦邪的角色演得淋漓盡致，螢光幕前風光，但張哲豪從戲中「壞」出戲外，本刊接獲投訴，他向竟利用社群軟體性騷擾身材火辣、長相激似立委賴品妤的女健身教練「芭奈」，不但用言語性騷擾，甚至將自己拍攝的女粉絲清涼照傳給她，讓芭奈氣得出面投訴，還要對其提告。

▲本土劇男星張哲豪接演《多情城市》反派潘威廉一角走紅，但他卻遭控性騷擾女健身教練。（圖／CTWANT提供，下同）

年僅22歲的芭奈在健身圈小有名氣，不但身材健美姣好，臉蛋也相當美豔，甚至側臉還神似民進黨正妹立委賴品妤，日前賴品妤在ig上貼出自己小露事業線的貼文引發正反兩面評價，同時戰火也延燒至芭奈，不少網路酸民私訊芭奈謾罵，讓她無奈出面澄清自己並非賴品妤，沒想到如今竟又被明星性騷擾。

▲身材火辣、長相艷麗激似立委賴品妤的健身教練芭奈在網路上有高人氣，張哲豪也常常透過IG私訊她。（圖／焦正德攝、讀者提供）

本月22日下午3時許，本刊來到位於民生東路圓環附近的健身房，這時才剛下班的芭奈拖著疲憊的步伐前來，講起與張哲豪相識的過程，她語氣中帶著無奈與氣憤，「他應該是從交友軟體上看到我的，之後他用IG私訊我，一開始就說自己是演員，想約我去爬山，被我拒絕之後，講話的尺度就越來越誇張。」

芭奈告訴本刊，自己為了想要多認識朋友，因此有在交友軟體註冊帳號，今年4月間卻收到1則詭異的私訊從IG傳來，一劈頭就聲稱自己是演員，要約她去爬山，芭奈以「天氣不好」為藉口拒絕後，張男卻窮追不捨，還傳了疑似他為女粉絲拍的清涼照給芭奈。

根據本刊掌握芭奈與張哲豪的對話紀錄，張哲豪以IG帳號「dramaboy1112」傳訊給芭奈，「我是職業演員，希望之後有空可以約你去爬山」、「除非你有空來我家教我一些健身運動，我做菜給你吃」等語，芭奈覺得很奇怪，怎麼會有人一開始就約女孩子去自己家，因此拒絕張哲豪。

「他就很噁心阿，我說不想跟他聊這些，他還傳來一些暗示自己下體尺寸的對話，更誇張的他還有傳給我，他拍別的女生露奶照片給我看。」芭奈說，她拒絕張哲豪的邀約後，張竟稱自己下體尺寸非凡，「之前每一人都說我XX，我都覺得在唬爛，結果後來遇到一個西班牙女生，才知道原來不是騙人。」更稱自己被西班牙女生「認可過」。

而本刊利用對話紀錄上的帳號，找到dramaboy1112的粉絲專頁，確實是張哲豪的帳號，上頭除了分享自己的拍攝心得、新片上映時間外，還有經紀人的聯繫方式。「目前會考慮對他提告，莫名其妙收到這些會覺得很噁啊，尤其演員做出這樣事情真的很誇張。」芭奈說。

▲張哲豪除多次邀約芭奈到家中拍照、吃飯外，還和她大聊黃色話題，引起對方反感。（圖／讀者提供）



張哲豪自2009年進入演藝圈，作品相當多，舉凡電影《艋舺》、《軍中樂園》、《緝魂》、《刺蝟男孩》都可以見到他的身影，今年更擔綱民視八點檔大戲《多情城市》、《黃金歲月》主要演員，如今卻爆出性騷醜聞，恐重創演藝生涯。

律師林詠善表示，不管男女民眾遇到網路性騷擾時，首先必須隨時截圖，並且儘量獲得對方的身分資訊，例如：姓名、電話、住址等，最後到警局報案；此外，這類性騷擾是受到今年6月開始施行的《跟蹤騷擾防治法》規範，民眾可以拿著證據到警局報案，並尋求幫助。

對此，本刊致電張哲豪經紀人，她表示，該帳號確實為張哲豪所有，2人一開始是在交友軟體上認識的，雙方見過一次面，因張哲豪為人單純，儘管認識不久，還是會把對方當成朋友，有時在與朋友間對話並沒有顧慮這麼多，因此尺度上拿捏不當，但絕沒有性騷擾的意圖，未來也將告誡約束張哲豪的言行。

至於女子清涼照一事，經紀人也坦言，那些確實是張哲豪拍攝的藝術照，但該名女子是張哲豪的朋友，並且她是自己要求要拍攝，至於張為何會將照片外傳，經紀人則表示，那確實會對女生造成性騷擾的感覺，將會嚴格要求張哲豪檢點。

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