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天生沒下巴！他罹罕病只剩半張臉　戀上「美艷辣妻」人生大逆轉

喬瑟夫罹患「耳面症候群」（otofacial syndrome），天生就沒下巴。（圖／翻攝自推特／@hjtherealj）

▲喬瑟夫罹患「耳面症候群」（otofacial syndrome），一出生就沒下巴。（圖／翻攝自推特／@hjtherealj）

圖文／CTWANT

美國芝加哥41歲男子喬瑟夫（JosephWilliams），因為罹患罕見疾病「耳面症候群」（otofacialsyndrome），天生沒有下顎，只有上半張臉，他無法像正常人一樣講話、吃東西，甚至無法正常呼吸，只有半張臉的他，飽受霸凌之苦。但他後來轉念接受這樣獨特的自己，並在幾年前戀上愛妻凡妮亞（Vania），於2020年結婚娶得美艷辣妻，逆轉成為人生勝利組。

綜合外媒報導，喬瑟夫從一出生，就被發現罹患罕見的「耳面症候群」，導致他才剛出生沒多久，就動了多次手術，企圖重建下顎。但因為身體出現排斥反應，手術一直無法成功。最後他因為特殊疾病與面容，被原生家庭拋棄，送去寄養家庭。

喬瑟夫因為天生少了下顎，只剩鼻子以上的半張臉，少了像正常人一般嘴巴的他，無法正常進食，後來醫療團隊幫他在胃部加裝特殊導管，幫助他吸收營養，而從未實際吃過東西，也沒有嘴巴可以說話的他，只能透過手語跟紙筆，與外界溝通。

喬瑟夫坦言，他過去曾經因為自己與他人的不同，感到自卑與沮喪，但他還是相信，這是上帝給他的人生功課。他提到，原本他以為以他這麼奇特的長相，這輩子大概會孤老一生，沒想到上帝讓他在2019年認識凡妮亞，兩人順利在2020年結婚，喬瑟夫自己都很驚喜的表示，「我沒想過自己居然有一天可以結婚」。

人生逆轉勝娶回美嬌娘的喬瑟夫表示，當他開始選擇相信自己後，他覺得人生充滿了更多光明的正能量。而他與老婆都是熱愛音樂跟打鼓的人，婚後感情甜蜜，而他也找到了屬於自己的幸福，靠著正向的信念，成功成為自己眼中的「人生勝利組」。

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