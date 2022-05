天生沒下巴！他罹罕病只剩半張臉　戀上「美艷辣妻」人生大逆轉

▲喬瑟夫罹患「耳面症候群」(otofacial syndrome),一出生就沒下巴。(圖/翻攝自推特/@hjtherealj)

圖文/CTWANT

美國芝加哥41歲男子喬瑟夫(JosephWilliams),因為罹患罕見疾病「耳面症候群」(otofacialsyndrome),天生沒有下顎,只有上半張臉,他無法像正常人一樣講話、吃東西,甚至無法正常呼吸,只有半張臉的他,飽受霸凌之苦。但他後來轉念接受這樣獨特的自己,並在幾年前戀上愛妻凡妮亞(Vania),於2020年結婚娶得美艷辣妻,逆轉成為人生勝利組。

綜合外媒報導,喬瑟夫從一出生,就被發現罹患罕見的「耳面症候群」,導致他才剛出生沒多久,就動了多次手術,企圖重建下顎。但因為身體出現排斥反應,手術一直無法成功。最後他因為特殊疾病與面容,被原生家庭拋棄,送去寄養家庭。

喬瑟夫因為天生少了下顎,只剩鼻子以上的半張臉,少了像正常人一般嘴巴的他,無法正常進食,後來醫療團隊幫他在胃部加裝特殊導管,幫助他吸收營養,而從未實際吃過東西,也沒有嘴巴可以說話的他,只能透過手語跟紙筆,與外界溝通。

喬瑟夫坦言,他過去曾經因為自己與他人的不同,感到自卑與沮喪,但他還是相信,這是上帝給他的人生功課。他提到,原本他以為以他這麼奇特的長相,這輩子大概會孤老一生,沒想到上帝讓他在2019年認識凡妮亞,兩人順利在2020年結婚,喬瑟夫自己都很驚喜的表示,「我沒想過自己居然有一天可以結婚」。

人生逆轉勝娶回美嬌娘的喬瑟夫表示,當他開始選擇相信自己後,他覺得人生充滿了更多光明的正能量。而他與老婆都是熱愛音樂跟打鼓的人,婚後感情甜蜜,而他也找到了屬於自己的幸福,靠著正向的信念,成功成為自己眼中的「人生勝利組」。

Joseph Williams, 41, from Chicago, was born with an extraordinarily rare condition called otofacial facial syndrome which left him without a jaw. The welder said people have run away from him in fear but he hasn’t let his condition hold him back from anything in life. pic.twitter.com/YA2WlGA7V0