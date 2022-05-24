淫警備份鑰匙「只穿內褲」闖宿舍　硬上女工友不成...和解換免囚



▲保二一洪姓員警持備份鑰匙闖女工宿舍意圖性侵，被處3年10個月，二審因達成和解換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

警政署保二總隊德基小隊一名洪姓員警，趁深夜大家熟睡之時，僅穿一條內褲闖入女工友小宜（化名）的宿舍房間，強行摸胸企圖性侵；小宜激烈反抗，驚動其他住宿員警前來查看才逃過一劫。洪事發後遭到停職，台中地院一審依妨害性自主判處3年10個月，民事部分須賠償62萬元；二審考量洪警與小宜達成和解，改判徒刑2年，緩刑5年。

已婚的洪姓員警是警政署保二總隊第三大隊第三中隊德基小隊隊員，而小宜是小隊內的工友，因職務之便都住進台中市和平區的公務宿舍，平日2人關係尚可，洪警還曾為小宜處理宿舍漏水掉漆事宜。

2020年8月21日深夜，小宜原本已就寢，被門鎖轉動聲驚醒，竟看到洪警只穿一條內褲拿備用鑰匙闖入房內，連忙跳起來站床上問洪警要做什麼。洪警被發現後不但不離開，反而撲向小宜，一邊伸手揉胸，還想脫掉小宜的褲子，遭小宜激烈反抗，並張嘴咬洪警的右手，造成小宜雙腿、頸部、手肘等擦挫傷，直到宿舍其他房間2位員警聽到聲響前來查看，洪警才罷手逃離。

洪在事發後遭到停職，台中地院一審依妨害性自主判處3年10個月，民事部分須賠償62萬元。二審考量洪警坦白認罪，並與許女達成和解，已賠償損害完畢，依侵入住宅強制性交未遂罪，處徒刑2年，緩刑5年，並提供120小時的義務勞務，接受法治教育5場。