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社會 社會焦點 保障人權

網購赫見「5大快樂組」月銷60瓶曝光　警搖頭：無法可管

▲▼網路販售「k盤」，但卻無法證明為毒品工具，因此不違法。（圖／網友提供）

▲網路販售「k盤」，但卻無法證明為毒品工具，因此不違法。（圖／網友提供）

記者邱中岳／台北報導

網路知名購物平台，平台上有許多賣家貼出商品，提供給逛網拍的民眾選購，但卻有眼尖的網友發現，該知名網路購物平台，竟然有網友貼出疑似吸毒工具「k盤」、「水玻璃」以及刮磨毒品的鐵卡，最熱銷的竟然是消除異味的除臭劑，警方也做出回應，要證明用來施用、製作毒品，才可稱之為犯罪工具。

據了解，有網友在知名的網路購物平台上，發現有網友在上面張貼販售除臭噴霧、鐵卡以及k盤、水玻璃、毛玻璃等器具，有老司機透露，這些東西為吸食毒品會用到的工具，也俗稱為「快樂組」。

▲▼網路販售「k盤」，但卻無法證明為毒品工具，因此不違法。（圖／網友提供）

▲網路販售疑似吸毒周邊商品，最熱銷竟然是除臭劑。（圖／網友提供）

平台賣家張貼多款不同造型的k盤、鐵卡等證物，其中賣得最好的竟然是「除臭防霉噴霧」還主打可以除煙味，老司機也說到，因為將k他命加入香菸吸食，會發出塑膠臭味，所以許多毒蟲為了掩蓋味道，就會再施用後噴灑除臭。

最熱銷的除臭劑，每個月銷量竟然超過60瓶，還大剌剌在商品上註明「k盤」，且提供琳瑯滿目的款式，甚至還寫上「別愛我沒結果，請把k盤還給我」等語，另外還有以各種名牌款式引人注意。

但是警方對此表示，毒品本身違反《毒品危害防制條例》，但是因無法證明這些網路販售所謂的「工具」，是否專門提供在幫助毒品施用，且查獲工具上如果沒有毒品反應，一樣不構成「毒品工具」，在現階段法律上可以說是「無法可管」。

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