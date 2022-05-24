快訊／幫北京「兆易創新」挖角記憶體工程師　在台負責人遭搜索

▲北京兆易創新公司主要產品為記憶體NOR Flash。（圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

汪姓男子涉嫌未經主管機關許可，以香港商在台辦事處負責人名義，上網刊登招攬科技界人才，為大陸上市公司北京兆易創新尋找記憶體工程師，違反《兩岸人民關係條例》，檢調單位24日兵分3路前往搜索汪男在台辦公處所等地，並約談汪男以及相關前、現任員工到案釐清案情。

根據兆易創新的大陸網站介紹，公司成立於2005年4月，總部設於北京，2016年在上海證交所上市，是1家全球化芯片設計公司，致力於各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發，生產的NOR Flash在大陸市場佔有率排名第1。兆易創新除了在上海、合肥、香港等地設有全資子公司，還在台灣設有辦事處。

據了解，這所謂的在台辦事處，是汪男在2013年間，以香港商芯技佳易微電子(香港)科技有限公司名義，在台北市信義區設立辦事處，並在人力銀行網站，以生產消費性電子產品製造業，SPI NOR FLASH、SPI NAND FLASH TM及GD32MCU等商品招募科技人才。

檢調獲報，汪男疑似非法為兆易創新挖角台灣工程師，涉嫌《兩岸人民關係條例》非經主管機關許可在台設立辦事處，不得在台從事業務活動罪嫌，檢察官指揮調查局新北市調處蒐證告一段落後，24日展開3路搜索，除汪男以嫌疑人身分約談外，多名前、現任員工也一併到案協助釐清案情。