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和小三海外瘋狂偷情挨告　腫瘤名醫又被控「螺旋刀」手術詐健保

▲▼萬芳醫院腫瘤科名醫吳思遠，由調查局人員陪同移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲腫瘤科名醫吳思遠被控詐騙病患高額手術自費，檢察官查出是醫院批價代碼問題，並非詐欺。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

放射腫瘤名醫吳思遠，先前被控在台北市立萬芳醫院任職期間，與其他3名醫師連手，要10多名病患自費26萬元，接受高階的「螺旋刀」放射手術，卻用較低階手術申報健保補助，台北地檢署調查，只是行政人員填寫手術代碼的瑕疵問題，4醫並沒有詐騙。但吳被查出涉嫌以父親名義，向廠商收取薪資補貼報酬800多萬元，被檢察官處分緩起訴。

吳思遠擁有台大醫學院毒理學研究所博士高學歷，擔任過管制藥品委員會委員、輻射防護委員會委員、健保署當過健保審查委員。學經歷優異的吳思遠，先前遭同為醫師的妻子指控，和陳姓小三發展出婚外情，不僅常出國偷情，還到美國登記結婚、生孩子，高等法院先前判決吳和小三，連帶賠償吳妻190萬元。

吳又遭病患匿名檢舉，涉嫌在2012年間，勸一名腫瘤病患，可自費用高階放射儀器「螺旋刀」，獲得更好的治療，沒想到，收到的單據上卻是健保有給付的「全域弧旋手術」，認為吳涉嫌詐欺。

台北地檢署2019年間指揮調查局北機站展開搜索約談，發現用不同手術名義填寫批價單的，還有萬發放射腫瘤科前主任梁永昌、楊友華、以及前主治醫師蔡若婷，但其實，會出現這種問題，是因為當年萬芳醫院來不及向台北市衛生局申請「螺旋刀」批價代碼，醫院行政上先採取價格較為接近的「全域弧旋手術」代碼為病患批價。

檢察官查出，這是因為萬芳醫院的行政瑕疵，導致先前出現14名病患遇到批價代碼錯誤問題，醫師若真的要求自身利益，大可在收取病患自費額後，再申請健保點數，但他們都沒這樣做，顯然主觀上沒有詐欺犯意，因此處分4醫都不起訴。

但在另一方面，檢調還查出，承業生醫副總經理李明倫，為了補貼吳思遠從桃園敏勝醫院跳槽到萬芳醫院所減少的薪資、推廣及撰寫宣導螺旋刀治療文章的報酬等，從2012年起到2019年，以派遣勞務、聘為營業顧問等名義，匯款給沒有實際工作的吳父共計800多萬元。

針對不實報酬帳務的部分，檢察官考量吳思遠等人都已坦承犯行，深表悔悟，且吳父年邁，另案依違反《商業會計法》等罪嫌，給予吳思遠等3人各緩起訴處分1年，條件是3人各要繳庫新台幣10萬到30萬元不等。

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