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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登訪日當天…央視播出《珍珠港》　陸網友瘋解讀

▲▼拜登見岸田當天，央視六套播出《珍珠港》。（圖／翻攝自環球網）

▲拜登見岸田當天，央視六套播出《珍珠港》。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登23日上午，與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。他們會後除談及印太、烏克蘭情勢，也針對中俄聯合軍演、東海及南海問題進行討論，並強調台海和平穩定重要性，敦促和平解決兩岸問題。據《環球網》報導，央視節目表顯示，23日晚20點，央視六套播出了著名戰爭電影《珍珠港》。

電影《珍珠港》反映了二戰期間，日本軍隊向停靠在珍珠港的美國海軍艦隊發動偷襲，引發美國對日宣戰的歷史。

對此，陸網友瘋狂解讀，「世界上唯一使用過核武器的國家和唯一被核武器攻擊過的國家鬼混在一起了？老鼠給貓當伴娘了？這世界怎麼了？」、「不是日本忘記原子彈造成的傷疤，而是美國人忘記了珍珠港死傷的美國人」、「美日同盟就是個笑話哈哈哈哈哈哈」、「好了傷疤忘了疼」。

美國總統拜登23日與日本首相岸田文雄在東京會談後的聯合聲明指出，有關台灣，美日的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。

23日，中國大陸外交部發言人汪文斌回應指出，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，「不要站在14億中國人民的對立面。」

汪文斌提到，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，「在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。」

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