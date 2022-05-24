快訊／藍綠投票同意　李鴻鈞出任監察院副院長

▲李鴻鈞將出任監察院副院長。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院會今（24）日行使監察院副院長李鴻鈞同意權，國民黨團和民進黨團皆表達支持，最後結果同意票99張、反對票2張，李鴻鈞將出任監察院副院長。

李鴻鈞日前獲提名為監察院副院長時，透過新聞稿指出，基於監察委員乃超越黨派、獨立行使職權，服務社稷、保障人民權益之職務，他將全力爭取立委的支持與同意，以進入監察院與其他監察委員一同努力。

李鴻鈞指出，遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，他也將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

他說，這些年來，感謝很多政壇前輩的指教、同仁的協助，尤其是提攜他參與政治工作的親民黨主席宋楚瑜。日前，他向親民黨主席宋楚瑜面報被提名一事，宋楚瑜對他的勉勵、信任以及提點，他銘記在心。

李鴻鈞也感謝鄉親的支持，讓他有機會在20年前進入國會發揮所學、為民服務。他表示，5屆立委的歷練，讓他熟稔政府部門的運作、法案政策並瞭解溝通、協調與合作的重要，加諸本身工學專業，長期以來對於工程、公安的重視，相信能做到、做好監察委員應有的角色。

最後，李鴻鈞表示，「參選，是為社稷；從政，是為服務」。這是40歲那年他決定參選時的自我要求與承諾。未來，他會一如以往地傾聽基層聲音、了解人民的需求，善盡職責，讓監察院成為人民權益的堅強堡壘，讓這片土地未來更美好、光亮。