黑車白車搞不清！檢座蔡甄漪誤導證詞致人冤獄遭求償判罰申誡

▲新北地院法官蔡甄漪在擔任檢察官期間出包，遭判申誡。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北地院法官蔡甄漪在擔任台北地檢署檢察官期間，於偵辦某件日籍告訴人遭搶奪手機案件，未親自偵訊被告，「黑車」「白車」搞不清楚，以致造成無辜被告入獄119天。蔡甄漪事後雖賠償33萬元，但監察院仍對她提出彈劾，職務法庭審理後，20日判決申誡。

根據監察院的彈劾文，蔡甄漪偵辦2015年間某起手機搶奪案件時，在2016年1月22日訊問日籍告訴人時，僅拿出警方單一指認之照片供日籍告訴人指認，另外她也當庭說…但是這個人，其實很多地方都犯罪，全臺北市跟新北他都已經被起訴搶奪罪…也有檢察官採信了他說不是他的這件事情，那我不相信，因為實在比例太高，時間非常密集，就在今年度，所以我必須要請你們作證…我需要你們來幫我再確定一次…」日籍告訴人因此認定許姓男子就是行為人。但其實行為人騎乘「黑色機車」犯案，與許男騎乘的「白色機車」完全不同。

此外，蔡甄漪也未清自訊問許男，就對他提起公訴。法院也未仔細審酌，一審判刑10月，許男最後入監。之後因真正的行為人遭逮捕供出本案，法院才發現許男白白入獄119日，最後再審判決許男無罪，許男獲冤獄補償59萬9000元，法院轉而向蔡甄漪求償，蔡甄漪也承認錯誤，並於去年3月間賠償33萬元。監察院於去年2月間，13票全數通過彈劾，送交懲戒法院職務法庭審理。

職務法庭分案後，由張清埤任審判長、甯馨當受命法官、林惠瑜為陪席法官，外部參審員則是臺北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍，以及私立東吳大學公法權威、學養兼備的法學教授程明修老師。

全案於20日宣判，職務法庭認為蔡甄漪的疏失，有違反《檢察官倫理規範》第9條客觀性義務之違失，情節重大，為督促其嚴守辦案程序，以保障人權，有予懲戒之必要。但考量她無異議接受求償決議，並於允諾時限前悉數繳納賠償款，犯後態度良好；且本案屬單一個案，蔡甄漪歷年考績、職務評定均為甲等或良好。另外職務法庭也認為近年來我國檢察官工作負荷沈重，囿於偵辦個案之時間、勞力，精準度難免受限，最後予以輕判，判決蔡甄漪申誡。可上訴。