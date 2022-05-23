外傳監委嚴重缺席彈劾審查會　監院：因公請假實屬常情

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院23日表示，監察委員未出席彈劾案審查會，多半是因公請假，絕非無故缺席，且監委職權行使具多樣性，相關公務行程早已排定，如果涉及其他機關及人員，不便改期，導致無法出席彈劾案審查會，實屬常情。

根據中國時報報導，傳出有監察委員嚴重缺席核心職權行使的彈劾審查會，據統計，有監委不僅嚴重缺席彈劾審查會，糾彈案提案數與參與審查數只有個位數，國民黨立委陳以信更點名4名監委工作效率不彰。

監察院晚間發布新聞稿說明，依據《憲法》及《憲法增修條文》規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案。監察委員職權行使具多樣性，除了這些職權之外，還包括調查案件的約詢、履勘、諮詢、座談，中央及地方機關巡察，或者人權工作、國際事務工作等事項。

監察院指出，彈劾案審查會是由院長、副院長以外的監察委員，依輪序通知9至13位監委參加，並非全體監委都須參與，且依照《監察法施行細則》規定，彈劾案審查會是在開會前5日通知監委，時間緊迫，如果有監委請假，即由排序在後的監委遞補，未曾影響彈劾審查會的進行。

監察院強調，因為監察委員積極行使各項職權，相關公務行程早已排定，如果涉及其他機關及人員，不便改期，導致無法出席彈劾案審查會，實屬常情，如果直接以監委參與審查會次數，就認定工作效率不彰，「容有誤解，應予釐清」。