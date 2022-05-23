政治獻金捐得合法又安心　監院24日起線上傳授捐贈18式

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院23日表示，2022年地方公職人員選舉將在11月26日投票，擬參選人從4月25日起可在金融機構開立政治獻金專戶，經過監察院許可後收受政治獻金，為促使各界對政治獻金法令的認識，監察院將從5月24日起舉辦視訊宣導，說明捐贈政治獻金應注意事項，3天6場次課程共計3小時。

監察院下午發布「監察院線上傳授『秒懂捐贈政治獻金18式』，年底選舉讓你捐得合法又安心」新聞稿說明，2022年地方公職人員選舉將在11月26日投票，包括直轄市長、縣市長、議員、鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長擬參選人，從4月25日起可在金融機構開立政治獻金專戶，並且經過監察院許可後收受政治獻金。

監察院指出，截至5月19日為止，監察院已許可專戶計520戶，依照《政治獻金法》規定，可捐贈政治獻金僅限個人、營利事業、政黨、人民團體等4類，而捐贈額度、方式、資格等都有規定，錯誤捐贈恐遭受罰。

監察院說，2018年地方公職人員選舉因捐贈不符規定，遭受監察院裁罰金額超過1443萬元，其中以「捐贈超過限額」及「境外資金捐贈」最多。

監察院表示，為促使各界對政治獻金法令的認識，不要因違法而受處罰情事，在疫情緊張的當下，監察院將在5月24日、26日及31日上午10時至11時採線上視訊宣導，以雙主播型態說明捐贈政治獻金應注意事項，3天6場次課程共計3小時。

監察院說明，宣導內容包括「捐贈停看聽」、「有錢不能任性」、「證書不是萬能」、「國安危機」、「到底誰能捐」及「捐贈萬花筒」，內容淺顯易懂，想要報名參加民眾，可至監察院「陽光法令主題網-便民服務-活動報名」專區線上報名，每個場次參加者還有「填問卷抽包包」的機會。

監察院也說，宣導視訊宣導影片將分單元剪輯，置放在監察院陽光法令主題網及Youtube網站，供民眾點選觀看。另外，監察院也將從6月17日起至7月間，將對擬參選人計辦理6場次的宣導課程，敬請踴躍報名參加。