北投網美山驚見遛鳥俠！女登山客指認被開溜　退休男落網這樣說

▲ 北投區軍艦岩出現露鳥俠，嚇壞登山民眾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投「網美打卡山」軍艦岩驚傳遛鳥俠！有女性登山客反映，日前早上6、7時在山頂驚見中年男子褲子拉鏈開開，露出生殖器，當場被嚇壞，立刻跑到陽明大學警衛室借電話報案。轄區永明派出所獲報後，立刻組成專案小組查緝，查獲55歲陳姓嫌犯，陳嫌到案後，供稱「純粹紓壓，沒有要嚇人」全案依妨害風化函送士林地檢署偵辦。

本月19日警方獲報後，立刻上山追人，但遛鳥俠早已離開現場，礙於現場監視器相當少，登山路線約10條，查緝上增添幾分難度，但警經歷數次不放棄到山上場勘，看監視器分布狀態，就在第3次上山，皇天不負苦心人，有女性登山客直接向警方手指「就是那個人」警奮力追上後，不巧遇到岔路又被嫌犯逃逸。

經努力不懈擴大調閱周邊監視器，警方終於在23日查獲已婚55歲陳姓遛鳥俠，他到案表示自己已經退休，時常會去登山，但稱露出生殖器「只是想紓壓」並沒有故意要嚇人。

警方訊後認為有多名登山客指證歷歷，認陳嫌不當行為已非第一次，全案訊後依妨害風化罪函送士林地檢署偵辦。對此警方呼籲，在公共場所，任意裸體，不聽勸阻者或公然為猥褻行為者，行為違反社會秩序維護法第83條、刑法第234條，切勿以身試法。