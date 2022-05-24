北韓鼓吹「疫苗沒用」：接種3劑還是恐遭突破感染　自誇防疫奏效

▲北韓應對新冠疫情時採取嚴格的封鎖政策，平壤火車站前一片空蕩蕩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）從今年4月底開始爆發大規模的新冠肺炎疫情，不過在正規醫療資源極度缺乏的情況下，當局竟然勸導民眾服用傳統醫療偏方，包括煎煮柳葉、配鹽水漱口等。在拒絕南韓、美國等國援助新冠疫苗與醫療藥品後，官媒竟在報導鼓吹「無須接種疫苗」，因為疫情已經趨緩。

北韓黨務機關報《勞動新聞》今（24）日上午在報導表示，「雖然藥廠針對各變種病毒進行疫苗與治療藥物的研發，不過是否能在全球廣泛運用，至今仍是一大疑問。」

北韓內閣機關報《民主朝鮮》也在昨（23）日的社論中指出，「雖然目前各國疫苗研發事業相互進行競爭，不過從目前全球的公共衛生危機來看，仍無法讓民眾對於穩定的生活環境抱持信心與樂觀態度，這是血淋淋的現實。」

▼北韓應對新冠疫情時採取嚴格的封鎖政策，平壤街頭一片空蕩，街道宣傳看板配上軍醫分配醫療藥品的圖片，標語寫道，「以共產主義的美德抗疫」。（圖／路透社）

▲北韓應對新冠疫情時採取嚴格的封鎖政策，平壤街頭一片空蕩。（圖／路透社）

北韓官媒在報導指出，全球雖廣泛接種新冠疫苗，但仍出現無數的突破感染患者，面對新冠疫情當局依舊無法放心解封。事實上，《勞動新聞》於21日便在報導表示，隨著變種病毒如雨後春筍般出現，導致民眾即便接種第3劑疫苗，依舊遭到二度感染。

不過對於新冠疫苗的態度，北韓官方與媒體宛如洗三溫暖。因為本月17日，《勞動新聞》在一則提到新冠治療方法的報導中便規勸「應該須進行疫苗接種」，18日則在報導稱接種疫苗「攸關生死」、「在治療重症患者時疫苗相當有效」。

根據南韓《韓聯社》，南韓國家情報院也發現北韓官媒對於疫苗立場轉變的現象。19日在國會情報委員會全體會議時，國情院便指出北韓官媒先前固守「疫苗無用論」的態度，然而直到本月17日《勞動新聞》便一改先前態度，表示疫苗能有效阻擋疫情。

然而至23、24日，《勞動新聞》又質疑新冠疫苗的防疫能力，稱接種第3劑的民眾依舊無法逃脫二度感染、突破感染的命運。

▲▼ 北韓軍醫持續至藥局參與醫療藥品的分發工作。（圖／路透社）

《韓聯社》分析，北韓官媒對於接種疫苗態度上的一改再改，恐怕與國內發燒患者數量變化有關。

根據北韓非常防疫司令部的數據，北韓20日新增21萬9030名發燒患者、21日新增18萬6090人、22日新增16萬7650人、23日新增13萬4510人，患者數量可以說是一路下滑，這讓平壤當局深信，只要採取嚴格的封鎖政策，即便國人普遍尚未接種疫苗，也能充分堅守疫情、阻擋病毒擴散。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》