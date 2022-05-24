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輝瑞BNT：5歲以下幼童接種3劑BNT疫苗　安全且有效

▲▼南韓向輝瑞追加採購2022年份的新冠疫苗3000萬劑。（圖／路透社）

▲輝瑞BNT表示，他們為5歲以下年幼兒童設計的配方，可施打3劑，安全且有效。（圖／路透社）

文／中央社

美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生技公司BioNTech今天發布聲明稱，兩家公司生產的COVID-19疫苗讓6個月至5歲以下幼童接種3劑，既安全也有效。

兩家公司發布聲明，正值美國食品暨藥物管理局（FDA）計劃於未來幾週開會討論是否授權讓最年幼兒童接種Covid疫苗。在大多數國家，這是唯一還不能施打疫苗的年齡層，也是許多父母關切此事的原因。

輝瑞和BioNTech在一項臨床實驗中施打3劑，劑量為3微克（micrograms），發現疫苗引起強大免疫反應。在副作用方面，疫苗組和安慰劑組則類似。

根據初步估計，疫苗的有效性為80.3%。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中稱：「我們為最年幼兒童設計的配方，是我們精心挑選，劑量強度為成人劑量的1/10，耐受性良好，產生強大的免疫反應，我們對此感到高興。」

博爾拉說：「我們期盼早日完成向全球各國監管機構提交申請，希望在得到監管授權下，儘快將這款疫苗提供給年幼兒童。」

FDA已暫定於6月3個日期召集專家開會，可能決定是否授權輝瑞Covid疫苗用於5歲以下兒童以及莫德納（Moderna）疫苗用於6歲以下兒童。莫德納為25微克疫苗注射兩劑。

FDA原先計劃於2月評估輝瑞的兩劑疫苗，但資料顯示它並未在2至4歲兒童中引起足夠強大的免疫反應。FDA隨後要求觀看第3次注射的資料。

根據新資料，1678名兒童在第2劑後至少兩個月接種第3劑，這段時間Omicron是主要變異株。

一份針對部分參與者的分析顯示，抗體水平與接受兩劑全劑量強度疫苗的16至25歲群體相似，且未發現新的不良反應，副作用大多屬輕度或中度。

「凱薩健康新聞」（Kaiser Health News）公共衛生特約編輯剛德（Celine Gounder）告訴法新社：「根據輝瑞公司的新聞稿，其3劑Covid疫苗似乎非常安全和高度有效，不僅可預防Covid導致的嚴重疾病、住院和死亡，甚至在Omicron為主要變異株時，可以預防有症狀的Covid。」

本身也是傳染病專家和流行病學家的剛德補充說：「然而我們知道，隨著時間過去，對這類SARS-CoV-2病毒感染和症狀較輕疾病的保護力會逐漸減弱。輝瑞公司僅在接種第3劑疫苗後7天內即報告後續數據。現在就要說3劑疫苗在幾個月或一年內的表現如何，為時尚早。」

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