小鵬汽車：晶片短缺情況比預想更長　5月訂單已恢復至漲價前水平

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源車廠小鵬汽車23日公布第一季財報，營收與交車量都成長超過100%，但虧損卻持續擴大，且由於疫情的影響，4月份的交車量也大幅下滑。對此，小鵬汽車給出了一系列的解決方案，包含新的產品規劃、應對電池短缺的供應鏈布局、探索新的收費服務等。

根據財報，今年第一季，小鵬汽車實現營收74.5億元，其中汽車銷售收入為70億元，年增149%，季減14.5%。小鵬汽車表示，同比增長主要由於汽車交付量增加所致，而環比減少則是季節性因素影響。

在毛利率方面，小鵬輕微提升，其第一季度毛利率為12.2%，而去年同期為11.2%；汽車利潤率為10.4%，也較去年同期的10.1%微增。不過，淨虧損17億元，較去年同期的7.9億元，上一季的12.9億元都更加擴大。

財報電話會議上，小鵬汽車CEO何小鵬表示，中長期目標是將整體毛利率提升至25%以上，「目前看來，小鵬要實現這一目標，還需要再下一番功夫。」

在產能方面，受供應量等因素影響，小鵬汽車4月僅交付9002輛，環比下跌42%。何小鵬在財報電話會議上透露，5月中旬已經恢復了肇慶工廠的雙班生產，並且將加速交付以滿足用戶需求。

為因應電池和原材料成本上漲，自3月21日起，小鵬全線產品漲價1至2萬元，漲價後的市場需求仍較強。何小鵬說，如果排除部分受疫情影響的地區，5月訂單量已恢復到與漲價前相當的水平。

在電池供應方面，何小鵬說，小鵬基本完成了電池供應多元化佈局，將會大大降低電池供應鏈方面的風險。

車用晶片短缺的問題仍未解決，何小鵬說，據測算，目前一輛智能汽車使用的晶片絕對數量可達到5000顆，其中最主要的幾顆晶片產能問題並不大，反而是一些便宜的、小的晶片產能受限嚴重。

何小鵬強調，晶片對汽車行業帶來的影響或許要比想像更長，預計將持續到今年年底甚至明年，車企通過長期戰略合作可以解決一部分晶片問題，最重要的還是建立起強大的自研能力。

何小鵬還說，明年，小鵬計劃在新打造的B級車平台和C級車平台上各自推出一款新車，這兩款新車將會實現多項全球第一的技術創新，並成為同級別車型裡的「顏值擔當」，多款量產車型將完整覆蓋15萬至40萬價格區間，進一步加強小鵬在各個細分市場的領先優勢。

小鵬已對部分車型標配智能輔助駕駛系統軟件及升級服務。對此，何小鵬表示，希望智能輔助駕駛系統變得更加普惠並可供更多客戶使用，未來可衍生出新的軟件服務方式，例如當高等級的自動駕駛擁有足夠的數據後，可能推出按時長或者里程收費的服務方式，「我們也看到一些新的服務，例如以軟件包加場景組合的新服務收費方式，以後會考慮推出。」