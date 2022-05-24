確診連4天下降可樂觀？　醫：痾⋯曝「不安數據」

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增6萬6247例本土確診，已是連4天下降。對此，台大感染科前醫師林氏璧認為，他比較不安的是每天的PCR量能，周日PCR僅做8萬，且PCR陽性率仍緩慢上升，「把這兩個東西和起來看，我很難下說疫情已經往下。」

林氏璧在《有話好說》節目，被主持人問到，可以說疫情還是維持在高原，可很樂觀看待後來發展？對此，他表示，「痾，我覺得應該不是」，兩天前指揮中心指揮官陳時中有說，這波疫情沒看到爆衝，覺得應該算是控制得當，就一直維持這樣的基調。

▼23日新增6萬6247例本土確診。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧指出，「可是我比較不安的是，大家回頭看每一天的PCR量能」，19日確診衝到歷史新高9萬例，是做了11萬3000個PCR，接下來就慢慢變低；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞23日有說，上周平常日PCR大概做10到11萬，到了假日掉下來。

林氏璧說，周日好像做了8萬的PCR，明顯從平日的11萬掉到8萬，且PCR陽性率還是緩慢往上升，「把這兩個東西和起來看，我很難下說疫情已經往下轉折結論」，要再看幾天比較準，「其實我更有興趣台北為何下來、高雄往上。」

指揮中心指揮官陳時中23日表示，因為適逢周末，無法直接判斷是疫情趨緩，不過確診數看起來沒有繼續上升，「我覺得目前為止疫情控制得宜」。

指揮中心23日公布新增66247例本土病例，個案分布為新北市（15708例）、桃園市（8636例）、高雄市（7286例）、台北市（7185例）、台中市（7140例）、台南市（4501例）、彰化縣（1979例）、屏東縣（1973例）、新竹縣（1927例）、基隆市（1478例）、宜蘭縣（1473例）、新竹市（1300例）、苗栗縣（1130例）、花蓮縣（1033例）、雲林縣（906例）、南投縣（843例）、嘉義縣（568例）、台東縣（549例）、嘉義市（317例）、澎湖縣（159例）、金門縣（119例）、連江縣（37例）。