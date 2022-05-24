F奶辣模婚變！5千萬豪宅不保　「富商先生」開戰：她威脅分產

▲F奶辣模袁曼軒（Sherry）。（圖／翻攝IG／sherrybaby0411）

記者黃哲民、葉國吏／台北、綜合報導

F奶辣模袁曼軒3年前閃婚富商老公郭邵源，不過如今2人在打跨海離婚官司，女方控男方慣性劈腿，讓郭邵源不滿於23日發表聲明指控袁曼軒曾威脅分產，否則要繼續對外放話。郭男強調已委任律師持續蒐證，會對任何侮辱及誹謗他的言論「啟動所有可能的訴訟程序」。

袁曼軒日前指稱郭男慣性劈腿，引發郭男父母反擊，在台灣提起「不動產所有權移轉登記」訴訟，指出袁女曾帶男人到新北市三重區水岸豪宅過夜。郭男父母表示，豪宅是夫家出錢購買、借名登記在她名下，既然離婚就應返還房屋，台北地院5月時判袁女敗訴必須還屋。

而富商郭邵源再發聲明，指出澳洲法院去年已經命令袁曼軒小姐不得對他行使任何家庭暴力、不得利用網路散布有關他的負面言論、應立即刪除任何侮辱誹謗的影片，並立即撤除「授權」，使各家新聞媒體、網路平常不得再刊登報導有關他的內容及雙方訴訟案情。

▲貴婦網紅袁曼軒曾PO網述說遭丈夫劈腿。（圖／翻攝自YouTube／Sherry袁曼軒）



但在YouTube仍可以看到袁曼軒控訴郭男影片，郭男委任台灣本地澳華國際法律事務所發表的聲明，表示目前跟袁曼軒小姐的家庭事務爭議已經進入實質審理程序，認為袁曼軒小姐多次藉由其網紅身分，在新聞媒體及網路上散布不實及侮辱郭邵源先生之言論。

聲明表示，「袁曼軒小姐更進一步以此威脅郭紹源先生，其表示如郭紹源先生不願接受其所提出的財產分配協議，將持續散布該等不實消息及言論」。強調將會持續關注併收集相關證據，若發現任何侮辱及誹謗的言論，將啟動所有可能的訴訟程序。

▼袁曼軒仍跟丈夫在打離婚官司。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）