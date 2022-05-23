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快訊／疫情狂燒15立委確診　游錫堃：國營事業預算趕在五月底完成

▲立法院長游錫堃主持院會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情延燒，接連有立委確診，但是預算不能拖，立法院繼續密集開會。立法院長游錫堃22日表示，「國營事業預算」將儘量趕在五月底休會前完成。

游錫堃說，因應後疫情時代及烏俄戰爭帶來全球經濟情勢變化，國營事業更負有配合政府政策推動重大投資計畫，促進國內經濟發展協助物價穩定的重責，全部1441項提案，各黨團有默契。

游錫堃指出，如果協商不順利，就要在院會動用表決。表決平均一案2分鐘，需要 2882分鐘，也就是必須 48個小時。如果一天開8個小時的會，也需要6天，希望今天下午開始的協商可以順利。

多名立委相繼染疫，根據PCR確診結果，目前國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源（無PCR，因適用新規定65歲以上族群只要快篩陽性，經與醫師視訊看診後可判定確診），另有民眾黨的蔡壁如，無黨籍的林昶佐，共計15名立委，而無黨籍的黃國書也出現症狀，快篩陽性，「應該是確診了」，但未有PCR檢測報告。

面對疫情，立法院根據指揮中心原則宣布，若確診立委達到1／3以上，立法院將會停會。第10屆立法院的總席次共計113席，若38名立委染疫國會就暫停。

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