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鄭麗君新身份亮相！親譯人生重大書籍《小王子》　對1句話最有感

▲▼鄭麗君親自翻譯對她人生意義重大的書《小王子》。（圖／聯經出版提供）

▲鄭麗君親自翻譯對她人生意義重大的書《小王子》。（圖／聯經出版提供）

記者林育綾／台北報導

鄭麗君日前跟風「關於我可能讓你很意外的point」，在臉書公開自己多了一個新身分，也就是受邀擔任譯者，親自翻譯對她而言意義重大的書《小王子》，由聯經出版社發行全新法文中譯本。同時她也在有聲書裡，親自演繹「飛行員」，更分享自己最有感的角色，過去在擔任文化部長任內也常常引用書中的一句話。

前文化部長鄭麗君曾在法國留學，《小王子》對她而言是一本意義重大的書，甚至在卸任時形容「要回B612星球了」。她提到，《小王子》是一本超越時間的作品，出版至今近80年來，始終風行世界，歷久彌新，在不同時代都有新意，更值得不分年齡的每個人，在人生不同階段一讀再讀。

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▲▼鄭麗君親自翻譯對她人生意義重大的書《小王子》。（圖／鄭麗君提供）

▲鄭麗君認為，在人生不同階段讀《小王子》，有不同體悟。（圖／鄭麗君提供）

「我在高中時期，第一次讀小王子。那時求知慾旺盛， 也受存在主義影響，印象最深的是帽子幻象，以及小王子遊歷星球時所看到的各種社會異化現象。」鄭麗君在20多歲學習法文後，也迫不及待想要閱讀《小王子》原文，當時正歷經對於愛與關係的人生考驗，對狐狸和玫瑰最有感受。

不過20年後，在她擔任文化部長任內，她發現自己經常引用書中一句話——「真正重要的事情是眼睛看不見的」，藉此提醒自己要做有價值的事，勿流於媚俗。

當時她有感於，「越看不見的事，越容易被忽略」，所以在任內總是對自己和對文化部職員說，不要陷入去追求亮點、去做那些馬上看得見、大眾有感的事。比起表面亮點，她更著重「重新建立文化治理模式」、「文化政策轉型」，由內而外、由下而上，「就像種樹一樣，即使我卸任，它也可以自然地向上發展。」

去年疫情期間，鄭麗君跟孩子都居家，「我同時要擔任老師、媽媽、還有他的玩伴，唸《小王子》給他聽時，發現他最喜歡的是帽子的隱喻、綿羊跟點燈人。」她驚喜表示，「這讓我重新體會，其實每個孩子就像小王子這個原創的角色，充滿好奇心、天真執著。後來，我又再深一點瞭解為什麼會有小王子這樣一個角色誕生，覺得《小王子》如此重要跟經典，影響我深遠。當聯經提出翻譯的邀請時，我燃起了一個念頭，希望用自己的文字向小王子致敬。」

▲▼鄭麗君親自翻譯對她人生意義重大的書《小王子》。（圖／鄭麗君提供）

▲鄭麗君接受出版社邀請時燃起念頭，「希望用自己的文字向小王子致敬。」（圖／鄭麗君提供）

大部分譯文，是在去年疫情中陪伴孩子居家學習時完成的，鄭麗君說，「我總是待孩子入睡後，一邊看著夜燈輝映著孩子天使般的臉龐，一邊重新咀嚼書裡素樸而細膩的文字，就如飛行員和小王子相遇，也彷彿重新和自己相遇。每個人都曾經是孩子，即使不再年輕，但小王子的形樣，就如人生初衷，依然在心中閃閃發光⋯⋯。」

而聯經出版社表示，這次藉由《小王子》全新譯本的誕生，更同步推出《小王子》有聲書，6月將在各大有聲書平台上架。有聲書將由鄭麗君親自演繹故事主角「飛行員」，聲音訓練家周震宇協助選角與聲音指導，網羅9位專業聲音演員共同錄製，包括新生代配音員星期天，共同打造一部適合每個年齡層聆聽的《小王子》有聲書。 

▲▼鄭麗君親自翻譯對她人生意義重大的書《小王子》，由聯經出版社發行全新法文中譯本。（圖／聯經出版提供）

▲鄭麗君受邀親自翻譯《小王子》，由聯經出版社發行全新法文中譯本。（圖／聯經出版提供）

出版社也分享，《小王子》新譯本是由聯經近年推出的「不朽Classic」書系， 繼《白鯨記》、《印度之旅》、《緬甸歲月》等名著新譯之後，再次推出的經典新譯本，也是出版界少見同時推出新書紙本書、電子書、有聲書的跨媒體出版品。

全新法文中譯版《小王子》將於5月26日起於各大實體、網路書店正式發行，而鄭麗君限量親筆簽名版加贈「與小王子相遇」明信片套組，讓粉絲與讀者們珍藏。

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