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新加坡將加入IPEF　「不與中國發展貿易？」李顯龍發出警語

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

據新加坡《聯合早報》今（23日）報導，新加坡總理李顯龍日前表示，「中國經濟在全球經濟的占比已增加，若不和中國發展貿易，不僅會付出很大代價，還會制造更多摩擦。」不過他同時強調「必須保持平衡」，稱雖然相關細節還未談妥，但大方向已定，新加坡將加入美國倡導的「印太經濟框架」（IPEF）。

陸官媒《環球網》引述《聯合早報》報導指出，根據李顯龍新聞秘書提供的文字實錄，李顯龍總理在《日本經濟新聞》專訪中有相當篇幅是就中國參與亞太事務、美日在亞太的角色、「印太經濟框架」等課題闡述看法。

李顯龍表示，機會和市場都在中國，各國不能不和中國做生意，並且歡迎來自中國的投資。他說，隨著中國經濟占全球經濟比重增加，與中國有更多貿易往來「是正常」的。

李顯龍強調，「假如你說雖然中國占很大一部分，但我不想和他們進行貿易，那你不僅要付很大的代價，還會制造更多摩擦，並減少維護和平的機會。」

與此同時，李顯龍表示，許多亞洲國家也希望加強與世界各地，包括與歐盟和美國，以及非洲、拉丁美洲等新興市場的聯系。「我們必須在世界各地尋找機遇，也必須保持平衡。」

▲▼新加坡總理李顯龍訪白宮會見美國總統拜登，成為拜登上任後首位訪美的東南亞國家元首。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍訪白宮會見美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

談到美日能在亞太地區扮演什麽角色，以讓本區域達到更好的平衡？李顯龍指出，日本是僅次於中國以外的亞洲最大經濟體，新加坡希望與日本有更多經貿往來，以維持平衡、保持韌性，不會過度依賴任何一方。「我們能夠共榮發展、獲益於相互依存的關系，而這也會促使大家共同維護區域的和平、穩定與安全。」

報導也表示，李顯龍認為，IPEF不能完全取代TPP，但表示新加坡對IPEF持積極態度，雖然相關細節還未談妥，但大方向已定，新加坡會加入其中，並設法制定一些實質和互惠互利的倡議。

另外，美國貿易代表戴琪日前對媒體表示，「印太經濟框架」就是為了反制中國在該地區的影響力。不過有美國學者認為，該框架預計不會讓那些參與「夥伴」得到切實的好處。

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