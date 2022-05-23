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快篩陽同確診離島施行　金門縣議員成立「試劑共享站」抗疫

▲▼0522金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

▲快篩陽性經醫師診斷可視為確診，今起在離島施行。（圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）離島居民今天起使用家用快篩試劑陽性者，可經由醫師診斷為確診者。金門縣議員董森堡指出，他與友人成立「金門快篩共享站」，提供急需民眾先行借用，合力抗疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心21日表示，23日起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，也會增加快篩實名制配送量。

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金門縣衛生局指出，中央此舉在解決核酸檢測（PCR）量能不足問題，但金門縣檢驗量能充足，並考量PCR檢測精確度較快篩試劑高，在檢驗量能充足情況下，全縣現階段仍以朝正確診斷為主要原則，兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」。

不過，董森堡今天接受中央社記者訪問表示，他與金寧鄉代表參選人李俊龍、民宿業者陳淑亭共同發起成立「金門快篩共享站」，聯合廠商捐助的100劑快篩試劑，提供急需民眾先行借用，合力抗疫。

董森堡並號召，家中若有多餘快篩試劑的民眾，也一起加入共享行列，共同團結打贏這場戰「疫」。

李俊龍說，希望快篩共享站啟動後能夠幫助弱勢民眾，日後歸還時還能幫助到其他民眾，讓共享互助觀念循環下去。

陳淑亭表示，目前金門地區停課不停學，許多家長因照顧孩子無暇購買快篩試劑，共享站成立後希望能緩解部分家長需求，也讓家長能專心看顧孩子。

董森堡說明，這個金門首次成立的快篩共享站，有緊急需求民眾可於週一至週五上班時間電洽董森堡服務處（082-312468），諮詢借用方式；金寧地區可電話詢問李俊龍，電話0921945827；金湖地區可致電陳淑亭，電話0970073221。

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