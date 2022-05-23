和11名確診者聚餐　王浩宇快篩仍陰性！每天「必做1動作」防疫

▲王浩宇與確診者接觸卻沒有染疫。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

前民進黨籍桃園市議員王浩宇，曾與確診者一起歡唱4小時，最近還跟朋友群吃飯，其中就有11人確診，但他連續快篩3天仍是陰性，因此分享自己的防疫小撇步，除了噴酒精、洗手之外，他每次飲食後一定會「刷牙」，或是用漱口水漱口，建議大家做好口腔衛生，可能有助於降低染疫的風險。

王浩宇在臉書發文，跟確診者一起唱歌4小時後，最近朋友群一次有11人確診，很多都有跟他接觸、吃飯、開出出去，但他連續3天快篩結果都是陰性。他除了噴酒精、勤洗手之外，「我個人有一個習慣，就是每次喝甜食、吃飯之後，就一定會刷牙、用漱口水漱口」，他貼出國外的研究指出，「研究發現，漱口水能減少口腔中的病毒量」。

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他建議大家，可以做好口腔衛生管理，定期洗牙，能夠降低蛀牙風險，還可以減少牙齦發炎、牙周病的機率。他指出，「臨床牙周病學期刊刊登的研究指出，有牙周病的Covid-19患者，需要住進加護病房的機率，為一般人的 3.54 倍，需要使用人工呼吸器的機率，為一般人的 4.57 倍，死亡率更是高達 8.81 倍。」

▲王浩宇飯後一定會刷牙。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels、Pixabay）

本站曾報導《阿嬤偏方「鹽水」堵Omicron攻喉？漱口降病毒量防重症 2派醫掀戰》，網傳建議要每天使用鹽水漱口，高雄長庚眼科醫師吳佩昌提出有研究指出每天漱口漱喉嚨，可以減少口中病毒量。

不過國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示，他沒有看過研究報告，無法證實用鹽水漱口的效果，但是他認為與其用鹽水漱口，不如用市售的漱口水效果還可能比較好，畢竟裡頭有一些殺菌、酒精成分。