門口擺親筆畫像　媽祖「驚喜急剎」繞1分！老闆：4個月前夢中顯靈

▲白沙屯媽祖看到什麼？路過急剎轉彎進去繞1分鐘。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽網路電視台）



記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖8天7夜遶境，沒有固定路線的「粉紅超跑」，南下第二天來到彰化，途經福興鄉員鹿路時，媽祖鑾轎「緊急剎車」像是看到什麼了，鑾轎在一陣搖擺後衝進了車廠辦公室，繞一圈約1分多鐘就離開。原來車廠老闆在當地熱心助人，門口還擺放了一大幅精緻的媽祖畫像吸引天后注意。

有百年歷史的白沙屯媽祖徒步5月20日起駕進香，22日到北港朝天宮，23日媽祖登轎回鑾，至今邁入第四天，途中發生許多感人事蹟。「粉紅超跑」21日凌晨從彰化鹿港繼續南下，清晨6時許途經福興鄉員鹿路時，本來一路緩緩前進的媽祖鑾轎隊伍聽到鞭炮巨響，突然急剎，停在順興汽車外，鑾轎一陣劇烈搖擺後，轉彎直衝進車廠辦公室，停留約1分多鐘離開，讓信徒不禁好奇「媽祖看到什麼？急煞車…」

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▲車廠門口擺畫像吸引媽祖駐駕！老闆感動：4個月前夢中顯靈。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）



原來車廠老闆在門口擺放了一幅超大媽祖畫面，吸引了天后的注意，此外他的辦公室內更掛著「熱心公益」的匾額。老闆受訪時提到，他很感念白沙屯媽祖2019年曾來店裡駐駕，讓他感動又震撼，因為當時他正度過人生瓶頸，媽祖剛好來加持，讓他有信心、更堅強，因此這3年來一有空就會去白沙屯拜拜。感動媽祖只要能遶境撫慰民眾，社會會更祥和。

老闆說，今年某天要睡覺時，半夢半醒間看到了白沙屯拱天宮廟觀，心想「為什麼要有這個廟的顯現？」於是他動筆畫起了拱天宮和媽祖的寶像，想要畫出媽祖娘娘在天上照亮全台灣民眾的感動，不過畫到臉的時候遇到困難，不敢下筆，他便專程去了一趟拱天宮，請求媽祖賜靈感，順利地把媽祖神韻畫出來。繪製畫像的4個月期間一度眼疾，不過一看到成品就很感動，覺得自己完成了不可能的任務，感動心情無法言喻。

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