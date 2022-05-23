千億茅台跨界賣冰　網友：淡淡酒香「吃一口就上頭」

▲茅台推出白酒冰淇淋 。（圖／翻攝 茅台冰淇淋旗艦店部分產品 、貴州茅台公眾號）

記者任以芳／綜合報導

賺進上千億人民幣的大陸茅台酒，老品牌再升級，近日首家茅台冰淇淋旗艦店正式開業。業者研發多種口味冰淇淋，品嚐價格是39元人民幣，換算170元台幣上下。至於味道只有淡淡酒香，標示還特地提醒，未成年人、孕婦請勿食用。

綜合陸媒報導指出，茅台賣冰淇淋不是一時興起，籌謀已久，與大陸蒙牛戰略合作的產品，結合江南大學等科研院所共同研發。由於，酒和冰淇淋屬於兩個體系，研發過程複雜，此款實驗出的「茅台味」的冰淇淋有淡淡酒香。

茅台初步推出原味、香草、提拉米蘇三種口味的冰淇淋，品鑒價一份39元（單位：人民幣，同下）。現場工作人員還可以現做硬冰、軟冰、棒狀雪糕、冰淇淋蛋糕、冰淇淋咖啡等多種形態產品，有小貓、小豬造型，還有甜筒以及冰品，造型多樣可愛。

茅台官方透露，「研發人員還在實驗其他各種風味的茅台冰淇淋。茅台未來還將在全國多地開設冰淇淋專賣店。」並且設計茅台造型代言玩偶，白底紅標十分吸睛。

▲ 網友分享吃茅台冰淇淋，吃一口就上頭 。（圖／翻攝 貴州茅台公眾號）

至於吃了茅台酒是否會醉冰？不少網友分享吃後心得，「吃一口就上頭」、「淡淡酒香味可以接受」。官方製作外包裝也有提醒，因為茅台冰淇淋含有一定酒精濃度，未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，駕車人士請慎食用。

根據中新財經報導指出，店內冰淇淋是按照每1kg牛奶摻入50g 53度飛天茅台的比例制作，具體測出來的度數可能有浮動。但實際上，茅台冰店內並沒有限購措施，未成年可正常食用，也不影響開車。吃完喝點水，或者等半個小時後再開車是沒問題的。

年產值千億的茅台酒形象篇老派，根據《2020年輕人群酒水消費報告》指出，大陸90、95後年輕人是酒水市場重要的增長動力，但從需求場景看，大陸國產白酒是年輕人逢年過節孝敬長輩和贈送領導的最佳選擇。

茅台必須轉型迎合年輕人消費族群，也不止步於冰淇淋。今年以來，茅台還申請了健身器材、方便食品、家具、服裝鞋帽等商標，有些處於「商標申請中」、有些「等待實質審查」，有意多角化經營，讓茅台酒文化