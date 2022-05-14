茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

貴州茅台酒廠旗下的習酒公司12發出多條招聘公告，共招499人，博士學歷的年收入高達30萬元人民幣（約131萬元新台幣），一般大學生年薪也有約13萬元（約57萬元新台幣）。不過，若未擁有博士學歷的話，入職除了經歷筆試與面試，還要通過體測，必須在4分30秒內跑完1000公尺。

根據公告內容，習酒公司本次招聘博士的職位為科研職位、信息技術職位、設備管理職位，共招3人。薪酬福利方面，正常履職待遇年收入約為30萬元，按規定繳納六險二金，還提供一套具有使用權限的住房（僅限在公司履職期間享受）或50萬元的現金補貼。同時，還有10萬元的科研啟動經費。但要求1986年5月11日以後出生。

▼貴州茅台薪水高、福利好，每次徵才都吸引大量求職者參加。



碩士研究生共招聘20人，招聘職位有科研職位、法務職位、核算會計職位、企業管理職位、人力資源管理職位、信息技術職位等。薪酬福利方面，正常履職待遇年收入約為16萬元，按規定繳納六險二金，錄用人員公司在一定期限內安排住宿。要求1991年5月11日以後出生。

大學生共招400人和76名技術人員。其中，招聘崗位為習酒公司大地製酒分公司製酒、製麴、包裝職位等，年收入約為13萬元，繳納六險二金，在一定期限內安排住宿。

另外，公告也特別提及，博士之外的其他職位，除了必須經歷筆試與面試外，還要通過體測，體測合格的標準是長跑成績4分30秒以內，其中男生為1000公尺，女生為800公尺。