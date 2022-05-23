只是朋友鬧一下！酒駕男見警心虛秒變「沒事哥」　裝熟結局尷尬了

▲酒駕男超車爆糾紛，見警秒變「沒事哥」裝熟被狠打臉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方深夜獲報有汽、機車的行車糾紛，雙方正吵得不可開交，立即出動快打部隊到場。警方到場時只見駕駛白色自小客車的男子趕緊打圓場，一邊向警方說沒事，一邊向機車騎士說著「只是朋友鬧一下而已，是不是、是不是！」，但警方隔離雙方才知，根本互不認識。隨後對其施測酒測值高達每公升0.59毫克，立即當場上銬逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

鼓山分局內惟派出所所長周信宏、警員蔡柏盛於20日深夜獲報在鼓山區新疆路上有行車糾紛，雙方一觸即發。警方到場時，開車的43歲賈姓男子瞬間變成和解哥，拼命喊著沒事啦、沒事啦，向員警解釋彼此為同行友人，因為討論行程導致情緒高亢，所以沒事。

▲酒駕男裝熟喬事失敗，當場移置查扣車輛，並依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

過程中，只見賈男解釋著不合理的經過，還頻轉頭向其他3名機車騎士喊「只是朋友鬧一下而已，沒什麼事」、「對不對？我們是朋友，是不是」，但只見3騎士悶不吭聲，讓員警懷疑過程不單純，將雙方隔離詢問後才得知「根本不認識他啊」，也發現雙方是因超車起糾紛，還好過程中並未發生擦撞，也沒有肢體衝突。

但員警察覺雙眼迷濛的賈男渾身酒味，疑似酒後駕車，當場將對他實施酒測時，賈男這時又見笑轉生氣地說著「不要鬧了啦！」。

在員警堅定立場下，賈男只好配合酒測，後續發現他酒測值高達每公升0.59毫克超標，當場上銬逮捕時引發賈男不滿，但員警的強勢執法也讓他無所發揮，當場移置查扣車輛，並依公共危險罪嫌送辦。