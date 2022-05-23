公私協力推動狗來富　中華民國保護動物協會助認養台南毛小孩

▲台南市動保處與社團法人中華民國保護動物協會合作，鼓勵民眾踴躍認養毛小孩，讓更多的流浪毛孩被認養出去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人中華民國保護動物協會（APA）理事長李朝全與協會幹部，前往台南市動物之家善化站進行參訪，並認養兩隻經訓練的米克斯犬，希望能藉此拋磚引玉，鼓勵民眾踴躍認養，動保處並將進一步與該協會合作，進行「狗來富計畫」，經由該協會的協助讓更多的流浪毛孩被認養出去。

黃偉哲市長自己認養的愛犬妞妞也是浪浪出身，因此特別關心流浪毛孩的認養情形，指示動保處積極並多元化推動認養工作，動保處邀請社團法人中華民國保護動物協會至台南市動物之家善化站參訪，挑選認養適合做為協會公關犬的「潛力股」，並開啟與台南市動保處狗來富計畫的合作契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社團法人中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，零撲殺政策自2017年起實施至今已跨越第5個年頭，各地收容單位持續面臨爆籠狀態，讓動物之家收容壓力增加。流浪毛孩們只能等待民眾認養，或是執行絕育後原地暫置（TNVR），以減少收容壓力。該回協會參訪成果豐碩，認養一對米克斯姐妹花，黑白相間的紋路像極了卡通「笑笑羊」，讓人一眼就感到既討喜可愛又魅力十足。未來協會將會與動保處合作透過狗來富計畫、校園宣導等，公私協力方式協助媒合認養動物之家的流浪毛孩。

農業局李建裕局長表示，米克斯就是最好的生命教育老師，動保處近年積極推廣流浪犬貓的認養及校園宣導工作，也歡迎民間團體及各行各業認養動物之家犬隻作為工作犬。同時呼籲民眾，米克斯也可以漂亮、聰明且乖巧，歡迎民眾至動物之家參觀，尋找屬於自己的命定毛孩。

動保處吳名彬處長表示，每年都會邀請協會李朝全理事長至臺南各地國小進行「動物保護基礎教育」，讓愛護動物能從小做起，也能將正確觀念擴及到家人，此次與APA開啟合作媒合認養流浪毛孩及後續的狗來富計畫，期許能夠為動物之家更多正在等家的毛小孩找到一輩子的家人。