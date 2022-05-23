　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公私協力推動狗來富　中華民國保護動物協會助認養台南毛小孩

▲台南市動保處與社團法人中華民國保護動物協會合作，鼓勵民眾踴躍認養毛小孩，讓更多的流浪毛孩被認養出去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處與社團法人中華民國保護動物協會合作，鼓勵民眾踴躍認養毛小孩，讓更多的流浪毛孩被認養出去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人中華民國保護動物協會（APA）理事長李朝全與協會幹部，前往台南市動物之家善化站進行參訪，並認養兩隻經訓練的米克斯犬，希望能藉此拋磚引玉，鼓勵民眾踴躍認養，動保處並將進一步與該協會合作，進行「狗來富計畫」，經由該協會的協助讓更多的流浪毛孩被認養出去。

黃偉哲市長自己認養的愛犬妞妞也是浪浪出身，因此特別關心流浪毛孩的認養情形，指示動保處積極並多元化推動認養工作，動保處邀請社團法人中華民國保護動物協會至台南市動物之家善化站參訪，挑選認養適合做為協會公關犬的「潛力股」，並開啟與台南市動保處狗來富計畫的合作契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市動保處與社團法人中華民國保護動物協會合作，鼓勵民眾踴躍認養毛小孩，讓更多的流浪毛孩被認養出去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人中華民國保護動物協會理事長李朝全表示，零撲殺政策自2017年起實施至今已跨越第5個年頭，各地收容單位持續面臨爆籠狀態，讓動物之家收容壓力增加。流浪毛孩們只能等待民眾認養，或是執行絕育後原地暫置（TNVR），以減少收容壓力。該回協會參訪成果豐碩，認養一對米克斯姐妹花，黑白相間的紋路像極了卡通「笑笑羊」，讓人一眼就感到既討喜可愛又魅力十足。未來協會將會與動保處合作透過狗來富計畫、校園宣導等，公私協力方式協助媒合認養動物之家的流浪毛孩。

農業局李建裕局長表示，米克斯就是最好的生命教育老師，動保處近年積極推廣流浪犬貓的認養及校園宣導工作，也歡迎民間團體及各行各業認養動物之家犬隻作為工作犬。同時呼籲民眾，米克斯也可以漂亮、聰明且乖巧，歡迎民眾至動物之家參觀，尋找屬於自己的命定毛孩。

▲台南市動保處與社團法人中華民國保護動物協會合作，鼓勵民眾踴躍認養毛小孩，讓更多的流浪毛孩被認養出去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處吳名彬處長表示，每年都會邀請協會李朝全理事長至臺南各地國小進行「動物保護基礎教育」，讓愛護動物能從小做起，也能將正確觀念擴及到家人，此次與APA開啟合作媒合認養流浪毛孩及後續的狗來富計畫，期許能夠為動物之家更多正在等家的毛小孩找到一輩子的家人。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
1、2月發票「7張大獎沒人領」！　買麵包中千萬
號召群眾打爆衛生局！　廖老大改口道歉了
清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到
普丁被爆明年下台！俄羅斯政權將出大事　時間點曝光
日圓跌！他衝一波狂買「6千萬台幣」　2度交易金額曝
Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！網PO目擊照片　
「微笑女神」出道最大尺度！　掀水手服裸空
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

全民快篩陽=確診！「視訊看診、口服藥怎吃」懶人包　這App超好用

虎航5／25開賣冬季機票「單程最低798元」起！飛日韓套票也能買

考駕照注意！大型車「機械常識筆試題庫」7／1啟用　7語言都可看

快訊／快篩陽=確診「本週全民適用」　陳時中下午2點記者會說明

醫曝「放寬護病比」3大危險後果！PO一張照嘆：真要讓人力更少嗎

公私協力推動狗來富　中華民國保護動物協會助認養台南毛小孩

4歲確診女童走進急診「全身痙攣沒再醒來」　10天後猛爆性腦炎亡

白沙屯30年首燒王船　「五雲宮」源起百年前海漂船

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

全民快篩陽=確診！「視訊看診、口服藥怎吃」懶人包　這App超好用

虎航5／25開賣冬季機票「單程最低798元」起！飛日韓套票也能買

考駕照注意！大型車「機械常識筆試題庫」7／1啟用　7語言都可看

快訊／快篩陽=確診「本週全民適用」　陳時中下午2點記者會說明

醫曝「放寬護病比」3大危險後果！PO一張照嘆：真要讓人力更少嗎

公私協力推動狗來富　中華民國保護動物協會助認養台南毛小孩

4歲確診女童走進急診「全身痙攣沒再醒來」　10天後猛爆性腦炎亡

白沙屯30年首燒王船　「五雲宮」源起百年前海漂船

中嘉新聞網上架　設置「媒體識讀」專區善盡在地媒體責任

吃麥香雞驚見2條腿！他曬死青蛙沾美乃滋照酸：還送附餐謝囉

樓上裝修害他「天花板龜裂、泥塊剝落」！　男怒提告求償500萬

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

快訊／蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

停課一週孩童沒人顧？　一表看懂家長可請哪些假

頭部「套衣架」不受控自轉　網紅實測嚇爛！奇異現象竟有科學依據

不只柯文哲！北市府1／3職員確診　應曉薇：陳時中作何感想？

不畏逆境！台東大溪國小智慧型投手謝鎮煒　獲總統教育獎

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

《國際橋牌社》導演補刀Netflix　網看內文笑了

今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

更多熱門

相關新聞

台南永康騎士遭野狗衝撞摔斷腿

台南永康騎士遭野狗衝撞摔斷腿

台南永康區二王公墓5月21日上午，發生一起野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市政府市政顧問、永康區市議員參選人許崇洲獲悉，立即聯繫台南市動保處查處，22日動保處派員前往該處抓捕。

台南「玩出好能力」

台南「玩出好能力」

台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

台南下營區民宅傳火警未擴大釀災

台南下營區民宅傳火警未擴大釀災

台南+4678　BNT兒童疫苗網路預約5/23開放

台南+4678　BNT兒童疫苗網路預約5/23開放

關鍵字：

推動狗來富保護動物協會認養台南毛小孩

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面