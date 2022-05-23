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今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今晚起水氣增多。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（23日）晚間鋒面由北往南逐漸接近台灣本島，雨勢逐漸增多。氣象專家吳德榮提醒，周二至周六進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨的機率，中小尺度對流系統的發展將更頻繁，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），以及累積的「致災性」降雨。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天鋒面位在台灣北部海面，清晨基隆北海岸與花東已有些短暫雨，而東北部降雨有逐漸增加趨勢，整體而言，今北部及東半部有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

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林定宜說，今晚起隨鋒面由北往南逐漸接近台灣本島，雨勢逐漸增多；夜晚清晨各地低溫22至24度，白天高溫比周日略升，北部及東半部約24至28度，中南部為29至31度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜提醒，周二到周五鋒面在台灣附近徘徊，由北往南慢慢移動，天氣最不穩定、水氣偏多，可能有中小尺度對流發展造成較強雨勢，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜說，周六、周日鋒面移到北部海面，雨勢稍微趨緩，但中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；一周溫度沒改變太多，北部周五前因降雨高溫25、26度，中南部還有29、30度，而周六後北部高溫可上升到30度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周二至周六西南季風逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，各地有局部陣雨或雷雨的機率，中小尺度對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），以及累積的「致災性」降雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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