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梅雨鋒面「南壓」更逼近台灣！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐

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▲未來一週降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到華南雲雨帶影響，中部以北、東北部有局部短暫陣雨，午後中部、南部山區可能出現較大雨勢。明日起梅雨鋒面南壓，更靠近台灣北部海面，西半部降雨逐漸增多，直到週六降雨機會都偏高，週日鋒面北移後，雨勢才有望明顯減緩。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，今天(22日)仍受到華南雲雨帶影響，中部、北部、東北部還是會有局部短暫陣雨機會，雖然雨勢仍然不大，降雨範圍也比較局部性，中午過後在中部、南部山區有熱對流發展降雨，可能出現局部短時較大雨勢。

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明天週一(23日)起，原本北抬的梅雨鋒面系統又會逐漸往南壓，靠近台灣北部海面，鋒前西南風水氣陸續移入，西半部地區降雨有逐漸增多趨勢，午後各地山區的熱對流雷雨發展也會更明顯。

▲梅雨鋒面影響，未來一週有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲梅雨鋒面影響，未來一週有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇，下圖均同上）

後天週二(24日)鋒面停留在台灣北部海面一帶，持續受到鋒前西南風水氣移入影響，西半部到東北部地區都將是有短暫陣雨或雷雨天氣，午後山區也會有熱對流雷雨機會。

週三到週四(25-26日)鋒面有更往南來到台灣上空的機會，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢出現的可能性。週五(27日)到週六(28日)鋒面逐漸北抬，但是西南風水氣仍持續影響，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，還是會有局部較大雨勢機會。

▲梅雨鋒面影響，未來一週有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

週日(29日)鋒面明顯北移，雖然受到西南風影響，中南部仍有局部短暫陣雨，山區午後也還是有局部熱對流雷雨，但是雨勢可望明顯減緩。

吳聖宇提醒，鋒面又將影響台灣接近一週的時間，雖然鋒面結構不是特別好，但是因為有西南季風水氣配合，因此仍要留意局部性大雨出現的情況。另因降雨機率高，各地白天高溫大約在26-29度間，夜晚清晨低溫則在21-24度間。

▲梅雨鋒面影響，未來一週有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

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