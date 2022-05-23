今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

▲北方梅雨鋒面逐漸靠近台灣中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受到梅雨鋒面逐漸靠近影響，天氣稍微不穩定，中午過後南投以南山區有機會出現局部大雨，明日起至週五受到鋒面影響，全台都會有雨，西半部、東北部嚴防局部大雨，直到週六鋒面遠離，東半部降雨趨緩，西半部則受西南風影響，降雨仍較為明顯。

氣象局課長林秉煜表示，目前台灣北方有帶狀雲帶，梅雨鋒面正在建立中，西南方則是大低壓帶，當北邊鋒面南下時，鋒面上的中小尺度對流可能移入陸地，進而帶來短延時強降雨。

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▲未來一週天氣狀況。（圖／氣象局）

今日有零星對流雲系影響北台灣、恆春半島、綠島、蘭嶼，中午過後南投以南山區注意午後雷陣雨，可能出現短延時強降雨或局部大雨等劇烈天氣。

梅雨鋒面預計將於今晚接近台灣，明日到週五影響天氣，西半部、東北部留意局部大雨，也可能有短時強降雨，週六鋒面北抬，降雨情況緩和，但受西南風影響，西半部雨勢仍較明顯，東半部則轉為零星降雨。

未來一週溫度變化不大，低溫約20到24度，今日中南部高溫29到31度，其他地區雲量多約26到28度。在鋒面影響期間，不是整天都會下非常大的雨勢，而是要視對流移入的情況，才會出現局部大雨等劇烈天氣。