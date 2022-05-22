梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

▲每年5、6月是梅雨季。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周二至周六「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，進入梅雨旺盛期，「中小尺度」對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），以及累積的「致災性」降雨。

中央氣象局表示，今天（22日）華南雲雨區東移，水氣逐漸增多，北部及東半部有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後留意南部及中部山區有短暫陣雨，容易有局部較大雨勢發生，且不時伴隨雷擊及強陣風出現；氣溫方面，夜晚清晨各地低溫大多落在21至22度，白天高溫北部及東半部為23至27度，中南部為28至31度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周一至周五鋒面由北往南在台灣附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨；周一北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部、東半部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率

氣象局說，周二至周五加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨；周六預估鋒面又北移至台灣北部海面，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周六滯留鋒在台灣附近南北徘徊，今、周一滯留鋒結構比較鬆散，各地有局部陣雨的機率，中南部午後有局部雷陣雨，注意較大雨勢。



吳德榮提醒，周二至周六西南季風逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期，中小尺度對流系統的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），以及累積的致災性降雨；期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。