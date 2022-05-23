同房11確診沒人看過病！戒毒男血書求助姊：若死在監所請照顧兒子

▲新店戒治所爆發確診者。（圖／翻攝臉書）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區1名40歲單親爸因吸毒進入新店戒治所，打過疫苗的他，不幸在入監後確診，以血書方式寫信求助姊姊，因同房確診11人中沒有1個看過病、吃過藥，擔心無法活著出去監所，「如果死在監所，請好好照照顧我的兒子」。信中並要找觀音當地直播主「江江」(江承洲)看此情況要如何處理？「江江」表示，戒治人等於是以遺囑方式托孤，需要大家幫忙分享出去，讓新店戒治所重視收容人生命。

▲單親爸以血書如類似遺書，如果死在監所，希望好好照顧其兒子。（圖／江承洲提供）

江承洲表示，這是一封收容人向姊姊的求助信件，他在上月26日進入新店戒治所，「我現在被通知確診，10幾個確診者關在一起，有發燒38度多的、有咳嗽的、有骨頭痛，報告主管以上情況，只得到：不一定會重症，只有1~2%才會有事，而我們同房11人沒有1個看過病吃過藥，姊姊，我不知道我還有沒有辦法活著出去，如果死在監所，請好好照顧我的兒子，我愛你們，弟弟血書。」

▲▼戒毒單親爸在監所寫給姊姊的求助信，直播主江承洲聲援。（圖／江承洲提供）





江承洲接獲求助開直播表示，戒治人以血書按下血指紋，類似遺書方式求助，並擔心因新冠病毒死在監所內，向姊姊托孤拜託好好照顧未滿週歲的子；江指出，進了監所就不當人看了嗎？同房的確診者（收容人）就算是輕症有發燒、有咳嗽、有身體痠痛的為何都無法就醫吃藥呢？還是要等重症危害人命才能就醫給藥？只要是確診者就應該好好救治才對，不該用不理不睬、自生自滅的態度對待收容人，在此疫情嚴峻不要再讓悲劇發生，需要大家幫忙分享出去，讓新店戒治所重視收容人生命。