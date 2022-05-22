快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲22日上午因為咳嗽、身體不適，因此自行做快篩呈現陽性反應，並緊急到聯合醫院仁愛院區PCR。稍早結果出爐，確定是新冠肺炎陽性，對此，台北市長柯文哲自曝確診過程，柯也表示，要趁這次機會，「用確診者的角度，檢視目前防疫體系可以如何優化，讓民眾得到更好的照顧。」

▲台北市長柯文哲確診。（圖／台北市政府提供）

過去柯文哲時常跟確診者同台，卻都未染疫，有議員就戲稱柯文哲是九命怪貓，對此，柯文哲表示，自己當然不是九命怪貓，早上起床咳嗽，喉嚨怪怪的，先快篩，看到兩條線，「我心裡還想會不會是偽陽性？剛好郭台銘郭董借我一台口水PCR機，再驗一次，結果還是陽性。於是我立刻預約掛號台北市仁愛醫院的防疫急門診，今天人不多，過程很快。」

對於確診過程，柯文哲指出，回家經過七個小時，下午將近六點自己收到了聯醫的確診通知，自我隔離的過程中，也在想如何避免傳染給家人，「尤其是佩琪每天要去上班，一旦她也感染請假，恐怕會再增加其他同事的負擔。」

對於北市醫療量能，柯文哲表示，目前台北市的醫療量能仍然足夠，自己也有醫療知識去判斷自己需不需要更進一步的治療，「我更打算趁著這次機會，用確診者的角度，檢視目前防疫體系可以如何優化，讓民眾得到更好的照顧。」

柯文哲指出，所幸北市府大部分會議已經改成線上，接下來的七天，自己還是會參加會議，繼續工作，「彭振聲、蔡炳坤、 黃珊珊三位副市長，也會辛苦一些，幫忙分擔我的業務，其實他們原本工作就已經很繁重了，我實在有點過意不去。」

柯文哲表示，想趁這個機會，向全臺灣所有的醫護人員表達最深的敬意。以前自己到防疫急門診，身分是市長，目的是視察。今天以一個病患的身分前往，看到前線的醫護人員，放下休假，在高危險的環境中為民服務，「我要感謝各位的默默奉獻，你們值得尊敬與感謝。我也希望中央防疫政策要務實，醫護人力要節省使用，因為這場防疫戰役還在苦戰中！」